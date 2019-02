Distretto Tecnologico Aerospaziale Progetti di ricerca: risultati e strategie

Venerdì primo marzo, con inizio alle 14,30, a Villa Romanazzi Carducci di Bari si svolgerà l’iniziativa di presentazione de “I progetti del Distretto Tecnologico Aerospaziale: risultati, strategie, prospettive”. Sarà il presidente del Dta, Giuseppe Acierno, a introdurre i lavori relativi ai progetti di ricerca che sono stati raccolti in una pubblicazione.

“Sarà una giornata di networking con la comunità di ricercatori ed addetti delle imprese dell'aerospazio, - sottolinea Acierno - nostre socie e partner, con cui in questi anni abbiamo portato a compimento contratti del valore di oltre 150 milioni di euro che hanno coinvolto: 46 imprese, università e centri di ricerca pugliesi, italiane ed europee; oltre 300 ricercatori ; oltre 120 giovani ingegneri pugliesi in master post laurea, ai quali se ne sono aggiunti altri 45 utilizzati e contrattualizzati direttamente dal Dta”.

"Oggi tutti sono impiegati nel settore dell'aerospazio in Puglia, in Italia e nel mondo. Sarà una giornata per rafforzare e rilanciare un'esperienza concreta e misurabile che testimonia come l'innovazione sia una formidabile leva per la nostra crescita”, ha proseguito Acierno, "Da parte nostra, in questi anni, abbiamo sviluppato attività di ricerca per 150 milioni, coinvolgendo 46 imprese e 300 ricercatori e creando occasioni di lavori per 165 ingegneri. Ora ci interroghiamo sulle nuove sfide collegate ai cambiamenti tecnologici e su come affrontarle".

Dopo l’intervento di Manuela Matarrese, responsabile di Alta formazione e Placement del Dta, verranno illustrati i risultati relativi ad alcuni progetti già completati e illustrati nella pubblicazione DIMAS:

- “Tecnologie e processi ad alta automazione per la produzione di strutture in composito e loro manutenzione nel ciclo di vita dei prodotti” con presentazione di Benedetto Gambino, di Leonardo SpA;

- SPIA “Strutture Portanti Innovative Aeronautiche”, con presentazione di Giuseppe Totaro, Leonardo SpA;

- TEMA “Tecnologie Produttive per Leghe di Alluminio ed al Titanio”, con presentazione di Maria Rita Petrachi, di AvioAero;

- APULIA SPACE “sviluppo di tecnologie abilitanti nei segmenti Spazio, Terra e Utente”, con presentazione di Cristoforo Abbattista, di Planetek;

- MAIPCO “Metodologie Avanzate di Ispezione e Controllo dei processi produttivi di strutture complesse in composito”, con presentazione di Silvio Pappadà, del Consorzio Cetma;

- MEA “Gestione ibrida dell’energia per applicazioni aeronautiche”, con presentazione di Giuseppe Giliberti, di AvioAero.

A seguire si svolgerà una tavola rotonda, coordinata da Acierno sul tema “La quarta rivoluzione industriale tra sfide e cambiamenti: siamo pronti?”. Sull’argomento si confronteranno: Luigi Gallo, responsabile Area Innovazione di Invitalia; Domenico Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Puglia; Cristina Leone, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio; Laura Morgagni, Segretario Generale, Cluster Tecnologico Nazionale Tecnologie per le Smart Communities; Silvia Nardelli, dirigente dell’ UFFICIO II – Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale- del Ministero dell’Istruzione e della ricerca; Enrico Pisino, presidente del cluster nazionale dei Trasporti; Pietro Aleardo Siciliano, presidente di INNOVAAL – TAV, Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per gli ambienti di vita”; Gianluigi Viscardi, presidente del Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente.

