Dit-NcI: 'Emiliano apre a destra? Ma le nostre porte sono serrate!'

Attraverso una nota diffusa, il gruppo regionale di Direzione Italia-Noi con l'Italia (Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini) "rimanda al mittente" l'apertura del governatore, Michele Emiliano, in vista delle elezioni politiche di marzo e del confronto interno al Partito Democratico.





"Le parole di Emiliano - 'se mi sfiduciano apro a destra' - hanno un che di offensivo e oltraggioso nei confronti di una opposizione che non è sicuramente in vendita", dichiarano i consiglieri regionali di centrodestra.

"Le porte a destra, caro Emiliano, per quello che ci riguardano, sono serrate!", ribadiscono seccamente, "Vogliamo rassicurare i nostri elettori che rispetteremo il mandato elettorale ricevuto, che è quello di assicurare un'opposizione seria pronta a denunciare tutti i fallimenti di questa giunta Emiliano, che è stata in grado di far rimpiangere il decennio targato Vendola".

"Anzi, facciamo due inviti", aggiungono da Dit-NcI, "Uno ai colleghi di minoranza, perché rispediscano anche loro a Emiliano l'apertura fatta, l'altro ai colleghi di maggioranza, perché qualora abbiano intenzione di sfiduciare il loro presidente possono, tranquillamente, contare sul nostro sostegno. Mandare a casa questo governo è davvero l'unico vero favore che possiamo fare ai pugliesi".

