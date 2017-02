Due molotov contro sede TAP Rabbia, insofferenza o minaccia?

Due molotov sono state scagliate da ignoti, durante la notte, verso le pareti del capannone della Trans Europe Pipeline: la sede operativa nella zona industriale di Melendugno. Delle due ne è esplosa solo una, annerendo una parete del capannone al di là della recinzione.





I filmati della video sorveglianza sono al vaglio delle forze dell’ordine, per provare a risalire ai responsabili dell'atto vandalico. Non si tratta del primo episodio subito dalla società o dai mezzi della stessa.

Segnali comunque inquietanti, che non escludono la possibilità di isolati atti di insofferenza locale. La Trans Europe Pipeline è la società - nel vortice delle contestazioni salentine - la società che sta portando vanti il progetto di realizzazione del gasdotto proveniente dall’Azerbaigian, con approdo previsto sulle coste di Melendugno.

A condurre le indagini, dopo la formale denuncia dell'accaduto da parte di TAP, saranno i Carabinieri della Stazione di Melendugno e della Compagnia di Lecce, intervenuti in nottata sul posto.

Nel frattempo dalla TAP è stata diffusa una nota: "Noi comunque - commenta Michele Elia, country manager di TAP per l'Italia - siamo tutti, come ogni giorno, al lavoro qui nel Salento per realizzare un progetto strategico per l’Italia".

