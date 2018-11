E' morto Raffaele Baldassarre già europarlamentare salentino

Il Salento piange il suo europarlamentare: nella notte è morto, per un infarto, Raffaele Baldassarre. Avvocato, 62anni, laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, cresciuto nella Democrazia Cristiana, ha militato nel Partito Popolare e nei Cristiani Democratici per la Libertà, il movimento di Raffaele Fitto confluito, poi, in Forza Italia.

Consigliere Regionale per quasi due Consiliature, Coordinatore Provinciale di Forza Italia, nel 2004, ha corso alla carica di Presidente della Provincia di Lecce, sconfitto per un'incollatura da Giovanni Pellegrino. Eletto in Consiglio Provinciale ha svolto il ruolo di portavoce dei gruppi consiliari di opposizione. Nel 2009 lascia il Consiglio Regionale per approdare al Parlamento Europeo, dove, dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Capodelegazione di Forza Italia.

"La morte di Raffaele Baldassarre è giunta come un fulmine a ciel sereno", ha dichiarato a caldo Raffaele Fitto, "Improvvisa e per questo più dolorosa".





"La Politica salentina perde un autorevole, serio, competente esponente - ha aggiunto Fitto - Io perdo un amico con il quale ho sempre avuto un rapporto sincero e franco e con il quale ho condiviso tante battaglie . Un abbraccio alla famiglia. Mancherà non solo a loro".

