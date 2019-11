Ecologia sociale: i Club e il benessere nella comunità a Bari

E' in programma a Bari, Sabato 16 Novembre alle ore 16.30 - presso il Centro Giovanile Universitario Immacolata dei Miracoli in via Gandhi n° 2 - il Convegno regionale ARCAT dal titolo “Ecologia sociale dei club per promuovere salute e benessere nella comunità”.

L’appuntamento nel capoluogo pugliese è un'ulteriore tappa dell'incessante operatività dell'Associazione Club Alcologici Territoriali (ACAT): una realtà ormai consolidata anche nel nostro territorio, le cui attività si basano sull’Approccio Ecologico Sociale ai problemi alcol correlati e complessi ideato ed applicato dal Prof. Vladimir Hudolin.

Un metodo che si fonda sui principi teorico-pratici della psichiatria sociale e della medicina di comunità del secondo Novecento, la cui pratica - con le specifiche modifiche, in funzione dei casi in esame - è applicabile a tutti i problemi comportamentali.

Qui di seguito il programma del convegno, che sarà introdotto dal saluto istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale della Città di Bari, Michelengelo Cavone, in rappresentanza anche del Sindaco Antonio Decaro:

Ore 16.30 Ecologia sociale e club - Giovanni Aquilino

Ore 16.45 Il valore delle relazioni - Maria Antonia Papapietro

Ore 17.00 L’azzardo non è un gioco - Vito Antonio Campanile

Ore 17.15 Interventi delle famiglie dei club - tavola aperta, coordinata da Lella Zambetta

Ore 18.30 La responsabilità delle istituzioni e il benessere della comunità - tavola aperta coordinata da Grazia Tedone

Ore 19.30 Conclusioni

Per ulteriori informazioni: pinacampolieto@gmail.com