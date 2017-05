Effetto Macron, Martin Schulz (Spd) scrive a Onofrio Introna (SE)

Effetto Macron anche sull'asse Puglia-Germania, con uno scambio epistolare tra Martin Schulz, presidente del Partito Socialdemocratico tedesco (SPD) e Onofrio Introna leader pugliese dei Socialistideuropa:





Hallo Onofrio,

mit einem lachenden und weinenden Auge blicke ich auf den gestrigen Abend zurück: Mit großer Erleichterung schaue ich nach Frankreich. Ich gratuliere Emmanuel Macron zur Wahl zum französischen Präsidenten. Frankreich hat für Freiheit und für Europa gestimmt. Mit Macron haben wir nun die Chance für einen neuen Aufbruch in Europa. Das macht mir Mut und sollte uns allen Zuversicht geben!

Weniger glücklich bin ich über die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Wir hätten uns alle ein besseres Ergebnis gewünscht. Die Schleswig-Holsteiner Genossinen und Genossen haben einen hoch engagierten Wahlkampf geführt und bis zuletzt gekämpft. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank! Dennoch hat es am Ende nicht gereicht, die Landtagswahl zu gewinnen.

Bei mir Zuhause gibt es bei so einem Ergebnis nur eine Reaktion: Ärmel hochkrempeln, Blaumann anziehen, Helm aufsetzen und ab auf die Arbeit!Bitte unterstütze Hannelore Kraft und die nordrhein-westfälische SPD im Schlussspurt. Auch, wenn Du nicht in NRW wohnst, kannst Du helfen!

Denn es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. Dafür stehen Hannelore Kraft und die SPD in Nordrhein-Westfalen. Nur die SPD sorgt für kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule, nur die SPD kümmert sich um Zusammenhalt und steht für eine klare Haltung gegen Spalter und Hetzer.

Hilf mit, dass Hannelore Kraft und die SPD am 14. Mai als Sieger aus der Wahl hervorgehen und aus NRW ein klares Signal für den Aufbruch im Bund erfolgt!

Kämpferische Grüße

Martin Schulz





Ciao Onofrio,

voglio comunicare a tutti i sostenitori le mie emozioni dell'ultima notte: mi volto indietro e guardo con grande sollievo alla Francia. Mi congratulo con Emmanuel Macron per l'elezione a presidente francese. La Francia ha votato per la libertà e per l'Europa. Con Macron ora abbiamo l'opportunità di un nuovo inizio in Europa. Questo mi dà coraggio e dovrebbe dare fiducia a tutti noi!

Sono meno felice per le elezioni statali in Schleswig-Holstein. Ci sarebbe piaciuto avere un risultato migliore. I compagni nello Schleswig-Holstein hanno condotto una campagna altamente motivata e si sono battuti fino all'ultimo. Per questo meritano il nostro ringraziamento! Ma non è stato sufficiente alla fine per vincere le elezioni nello Stato.

Per quanto mi riguarda, "a casa mia", con un risultato del genere, c'è solo una reazione: occorre rimboccarsi le maniche, indossare tuta, casco e mettersi al lavoro! Sosteniamo Hannelore Kraft e il Nord Reno-Westfalia SPD nella volata finale.

Perché questo è il momento della giustizia. Solo Hannelore Kraft e la Spd propongono l'istruzione gratuita dall'asilo all'università nel Nord Reno-Westfalia, solo la SPD si preoccupa della coesione e rappresenta una chiara posizione contro il disordine e i tagli.

Aiutiamo Hannelore Kraft e la SPD a vincere le elezioni il 14 maggio e ma lanciare un chiaro segnale a tutta la Confederazione tedesca.

Saluti di lotta

Martin Schulz Presidente SPD

* * *





Caro Martin,

ho letto con piacere la tua nota e condivido il sollevo per l'elezione di Emmanuel Macron, che rafforza la nostra comune volontà di cittadini europei di tornare all'Europa dei popoli, secondo l'idea dei padri fondatori e di dare nuovo impulso al progetto di unità delle comunità del continente.

Leggo con piacere del tuo rinnovato impegno per le elezioni locali e federali. A questo proposito ti confermo che qui in Puglia vorremmo essere più operativi. Programmiamo i tempi per prendere contatto con gli italiani e i pugliesi in Germania ed avviare iniziative e incontri da tenere tanto nel tuo Paese ma anche nella nostra regione, con i familiari pugliesi degli emigrati in terra tedesca.

Nei prossimi giorni ti farò pervenire l'elenco delle associazioni degli italiani in Germania, perché tu possa verificare la possibilità di prendere contatto.

Saluti socialisti

Onofrio Introna

Presidente dei Socialistideuropa

