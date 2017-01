Elena Gentile: "Salvatore Tatarella: io lo ricordo così"

Salvatore Tatarella: io lo ricordo così'.

Diversi per cultura politica,le nostre visioni erano inconciliabili.

Dunque "Avversari" mai " Nemici".





Un rapporto personale ed umano conservato nel tempo perché incardinato saldamente in quel profilo di relazioni che si fondano appunto sul rispetto reciproco.

Ricordo i nostri confronti accesi nell'aula consiliare del Palazzo di Città',mai scaduti nel pantano della mediocrità in cui oggi galleggia parte della politica ( aggiungo) presunta tale.

E ricordo anche le sue " provocazioni", le sfide ritenute lontane dalle mie possibilità'.

Durante la mia prima campagna elettorale mi ripeteva continuamente che i " comunisti" non avrebbero mai votato per una candidata che non apparteneva alla loro " razza" e fui..la prima degli eletti!





Come ricordo il suo intervento sul Corriere all'indomani della mia nomina ad assessore al Welfare: una " deleguccia di complemento" defini' quella responsabilità affidatami salvo poi a mostrare attenzione ed apprezzamento per i risultati ottenuti.

Ma il ricordo che conserverò di Lui e' legato al mio ultimo giorno da Sindaco. a quella notte, a quelle sue parole di saluto...alle parole di un "Avversario"capace di riconoscere il valore delle storie altrui che un "Nemico"non avrebbe mai pronunciato.

A Paola,Fabrizio,Annalisa e Giuseppe, il mio più affettuoso abbraccio.

Elena Gentile