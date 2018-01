Elezioni 2018, Nci-Udc: Zizza o Ciraci in provincia di Brindisi?

Lettera a sostegno del sen. Zizza (1)



Oggi tanti rappresentati del mio territorio hanno voluto esprimere un elogio al mio operato inviando a Raffaele Fitto del movimento Noi con l'Italia una lettera di appoggio e sostegno alla mia persona. In questa lettera leggo parole di sincera stima e affetto che non possono che gratificarmi. Per cinque anni ho ricoperto un ruolo in Senato che mi ha consentito di occuparmi di temi, quali l'ambiente, la salute, l'occupazione, la sicurezza, che più di altri stavano a cuore al mio territorio. In questo mio lavoro ho sempre rappresentato gli interessi di tutti i cittadini, gli interessi di chi mi ha votato ma anche gli interessi di chi non mi ha votato, credendo io sempre nel rispetto della democrazia e del libero arbitrio. Oggi però io voglio ringraziare chi mi ha dato la sua fiducia e continua a farlo credendo ancora nel mio impegno, nella mia integrità morale e in quel senso di responsabilità da buon padre di famiglia. Voglio ringraziare queste persone, illustri rappresentanti delle amministrazioni locali, professionisti del mondo del lavoro e semplici cittadini che mi spronano ad andare avanti e a mettere al servizio della comunità e del territorio intero la mia persona. Un ringraziamento di cuore va ai tanti rappresentanti politici, tantissimi infatti i sindaci ed ex amministratori, consiglieri comunali e provinciali, presidenti ed ex presidenti della Provincia, esponenti del mondo sindacale, della medicina e dello sport e rappresentanti della società civile che hanno identificato nella mia persona il loro candidato capace di rappresentare un'intera area geografica, della quale fanno parte i Comuni di Ostuni, Carovigno, Cisternino, Fasano, Ceglie Messapica e Brindisi. Il loro è un gesto nato d'istinto e che ricorderò per sempre, soprattutto perchè mi sento di appartenere a quel territorio e a quei cittadini. Spero di poter continuare a difendere, rappresentare e lottare per la mia terra, la mia gente che ho sempre considerato come la mia famiglia.

Io credo fermamente in queste persone e in questo territorio nel quale sono radicato, per quale sono pronto a scendere nuovamente in campo. Rappresentarli per me non solo è un onore ma anche un impegno che ho assunto già tanto tempo fa quando la mia carriera politica mi ha portato ad essere sindaco prima e senatore della Repubblica dopo.

Grazie a tutti per la stima

Sen. Vittorio Zizza

Noi per l'Italia