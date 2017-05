Elezioni Amm.ve a Lecce Giliberti-de Benedetto (FI)

La vice coordinatrice regionale di Forza Italia Puglia, Federica de Benedetto, in corsa per le elezioni amministrative a Lecce, e il candidato sindaco del centrodestra Mauro Giliberti, hanno presentato il loro programma per la cultura, con attenzione alle fasce più deboli del territorio, pensato anche per rilanciare il turismo culturale, quale veicolo essenziale per la città di Lecce finalizzato alla creazione, tra l'altro, di nuovi posti di lavoro.





“Un punto a cui teniamo molto quello della cultura - ha detto Mauro Giliberti - e per il quale Federica sta dando un grosso contributo. Lecce può e deve diventare capitale internazionale del turismo culturale, facendo attenzione anche e soprattutto ai più piccoli e ai disabili perché la cultura, la nostra cultura, non può essere riservata a pochi”.





Per Federica de Benedetto: “Sono dieci i punti dalla marcata valenza socio-culturale. Nella nostra idea di cultura, quella che guarda ai prossimi 20 anni, ci sono i più piccoli, i diversamente abili, la cucina e la Lecce nascosta. Possiamo crescere ancora molto e sono convinta che Mauro, quando sarà sindaco, saprà dare la giusta attenzione e il giusto risalto a queste dieci idee, realizzabili già dal giorno dopo il suo insediamento”.

​(gelormini@affaritaliani.it)