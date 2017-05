Elezioni in Algeria 2017 Seggio allestito a Bari

Il Comune di Bari ha risposto alla richiesta di collaborazione inviata al sindaco Antonio Decaro dall'ambasciatore d'Algeria in Italia, Abdelhamid Senouci Bereksi, in occasione dello svolgimento delle elezioni legislative dell'Algeria.





Come accaduto in occasione di precedenti elezioni in altri Stati, per garantire il diritto di voto alla comunità algerina presente in Puglia, è stato allestito un seggio elettorale presso la sede della Polizia Municipale di via Paolo Aquilino 1.

Per le operazioni di voto la sala sarà dotato di urna, cabine e materiale elettorale. Il seggio sarà aperto nei giorni 1 e 2 maggio dalle ore 8 alle ore 20.00