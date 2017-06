Elezioni Lecce: De Benedetto La donna più suffragata

Al termine di una lunghissima fase di spoglio delle schede un dato è certo: Federica De Benedetto, la giovane vice coordinatrice regionale di Forza Italia, è la donna eletta con il maggior numero di preferenze al Consiglio Comunale di Lecce già dal primo turno, collocandosi al terzo posto all’interno della lista di FI.





“Si tratta sicuramente di un dato politico - sottolinea De Benedetto - ma ammetto di essere soprattutto orgogliosa di rappresentare l'elemento di rinnovamento tra gli eletti di Forza Italia e per questo ringrazio tutti coloro che mi hanno onorata della loro fiducia. Ma non c'è tempo per i festeggiamenti, da stamattina sono già a lavoro per l'appuntamento del 25 giugno". A Lecce, infatti, si andrà al ballottaggio tra Mauro Giliberti (Centrodestra - 40%) e Carlo Salvemini (Centrosinistra - 29%).

"Insieme a Mauro Giliberti nelle vesti di Sindaco - è il commento/augurio di Federica De Benedetto - non vedo l'ora di sprigionare tutta la mia energia a favore della nostra amata città",

