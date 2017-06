Elezioni, Monte Sant'Angelo D'Arienzo: le 10 priorità

Monte Sant'Angelo, città micaelica per antonomasia, schiaccia e scaccia il demone della tutela del Consiglio Comunale e nel bagno purificatore della tornata elettorale amministrativa, elegge il nuovo sindaco: Pierpaolo d'Arienzo.

In occasione del pubblico comizio di ringraziamento per il successo elettorale della lista "CambiaMONTE" (a cui vengono assegnati undici dei sedici scranni nel nuovo Consiglio comunale), in Piazza della Libertà, una marea di cittadini ha festeggiato l'inizio del nuovo percorso amministrativo guidato da Pierpaolo d'Arienzo. Sul palco oltre al neo sindaco, c'erano i consiglieri di "CambiaMONTE", il deputato Michele Bordo e l'Assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese.

"Già da oggi possiamo finalmente iniziare a scrivere una nuova pagina per Monte Sant'Angelo - ha dichiarato l'Assessore Piemontese -. Con Pierpaolo e CambiaMONTE si riaccendono le luci sulla nostra città che cancellano il bollino dell'infamia dello scioglimento dello scorso Consiglio comunale. In questo storico avvenimento ha fatto la differenza l'orgoglio dei cittadini di appartenere a Monte Sant'Angelo e la voglia di tornare ad essere una comunità coesa e serena. Avete dato ampiamente fiducia a Pierpaolo che è davvero un giovane competente ed onesto, a cui stanno a cuore le sorti ed il futuro di questa città".





Piemontese ha ribadito come "Monte Sant'Angelo ha deciso di mettere da parte la mafia ed ogni forma di violenza. L'Amministrazione comunale avrà dei vetri trasparenti ed ogni atto sarà visionato da una commissione ad hoc - ha concluso l'Assessore regionale -. Con il largo suffragio ottenuto dalla cittadinanza, ora abbiamo una grande responsabilità nell'amministrare, ma le grandi sfide non ci spaventano affatto, anzi, sono uno stimolo in più a far bene e dare il miglior futuro possibile alla nostra amata Monte Sant'Angelo".

Non solo ringraziamenti, ma marcati segnali di pragmaticità, nel discorso del sindaco d'Arienzo: "La mia vittoria è nell’avere trovato 4383 preziosi collaboratori. Sono felice, emozionato e felice, e con me tutti i candidati di CambiaMonte, perché sappiamo che non saremo soli".

Questo voto segna per Monte Sant’Angelo una nuova era - ha aggiunto il sindaco - l’era in cui si fa insieme, credendo nelle risorse della propria città; l’era in cui una Comunità si stringe intorno ai suoi giovani: si nutre della loro energia e delle loro potenzialità e in cambio regala loro la sua esperienza. Sono particolarmente orgoglioso della composizione del nuovo Consiglio comunale che vede una nutrita rappresentanza di giovani e sopratutto donne, ben 8 (di cui sei di CambiaMONTE ), che con la loro intelligenza e sensibilità saranno fondamentali nel programmare il governo di Monte Sant'Angelo".

Entro dieci giorni ci sarà già la prima convocazione del Consiglio comunale. "È l’ora della responsabilità e nessuno si deve sentire escluso! Abbiamo davanti una narrazione nuova della nostra città, e la scriveremo insieme - ha sottolineato d'Arienzo - . É finito il tempo delle parole, bisogna passare subito ai fatti, partendo dalle dieci priorità. I presupposti della rinascita ci sono tutti".





"Il decalogo condensa i dodici temi e gli ottantacinque interventi del nostro 'progetto politico di comunità', presentato e discusso con i cittadini nel corso della campagna elettorale: legalità, giovani, scuola, cultura, entroterra, politiche sociali, ambiente, area industriale, turismo, rigenerazione urbana, efficienza politica ed amministrativa, economia che crea lavoro. In cima alle dieci priorità amministrative del nostro programma di governo ci sono la legalità e la trasparenza".

"Proseguiremo il lavoro svolto dai Commissari in questi due anni, riorganizzeremo la macchina amministrativa rendendola più efficace ed accessibile ai cittadini. Le altre problematiche a cui trovare subito soluzione vi sono i trasporti (terminal bus e organizzazione servizio bus navetta), l’ospedale (postazione 118 medicalizzata), le politiche sociali (nomina dell’assistenza sociale in pianta stabile), rigenerazione urbana (rifacimento manto stradale, riqualificazione delle periferie e degli spazi pubblici, regolamentazione viabilità), giovani (affidamento Centro Aggregazione Giovanile), promozione turistico-culturale (ufficio progetti, fondazione per la gestione dei siti culturali, portale web-social, rete dei Santuari e dei Cammini), area industriale (infrastrutturazione), lavoro, ambiente ed entroterra (acquedotto rurale ed elettrificazione), Monte2022 (ascolto, dialogo e confronto con cittadini ed imprenditori) - ha concluso il sindaco - Il futuro è già qui, oggi, in questa piazza! Avanti uniti, insieme!"

