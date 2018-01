Elezioni, PD Taranto in rivolta per le candidature dall'alto

Il Documento congiunto sottoscritto da dirigenti provinciali del Pd di Taranto:





"Gli articoli apparsi sui giornali di questi ultimi giorni, impongono agli iscritti e alle iscritte del Partito Democratico di Taranto, di chiedere che ci sia maggior coinvolgimento nei processi decisionali che porteranno alla scelta dei candidati alla Camera e al Senato per le prossime elezioni politiche del 4 marzo".

"Gli iscritti e le iscritte chiedono che, riconoscendo l'elevato impegno politico e la costante presenza sul territorio, oltre le indubbie competenze, sia presentata la candidatura di Ludovico Vico al collegio senatoriale".

"Non si può, a ridosso della scadenza per la presentazione delle liste, non coinvolgere la base del partito, così come non si può mettere in dubbio la candidatura di chi fino ad ora è sempre stato in prima linea, portando avanti a livello parlamentare le più importanti vertenze ioniche".

Taranto, 24 gennaio 2018

Francesco Montedoro – segretario del circolo Pd di Grottaglie

Gianni Di Pippa – segretario del circolo Pd di Castellaneta e consigliere comunale Pd Castellaneta

Antonello Zigari – segretario del circolo Pd di Ginosa

Daniele Palumbo – segretario del circolo Pd di Leporano

Grazia Pappalardo – segretaria del circolo Pd di San Giorgio Jonico

