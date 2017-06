Elezioni sindaci, 'Oasi Puglia': il Centrosinistra conquista anche Lecce

"Michele Emiliano non trattiene l'esultanza per i chiari segnali in controtendenza che in Puglia vedono il Centrosinistra prevalere nei ballottaggi, conquistando Lecce con Carlo Salvemini - ribaltando completamente il risultato del primo turno - e confermando un proprio rappresentante a Palazzo di Città a Taranto con Rinaldo Melucci..



"In Puglia, in controtendenza rispetto al quadro nazionale, il Centrosinistra vince dappertutto e clamorosamente a Lecce dove non avevamo mai vinto. La vittoria di Taranto è un vero trionfo. Il modello Puglia deve rappresentare il futuro del centrosinistra italiano. Auguri ai sindaci 5 stelle di Santeramo, Canosa e Mottola".



Più amara l'analisi di Luigi d'Ambrosio Lettieri (Direzione Italia): “I ballottaggi hanno consegnato al centrodestra pugliese un risultato deludente, complici la bassa affluenza al voto, in particolare a Taranto, ma soprattutto le divisioni interne. E le divisioni non pagano. Pagano, invece, unità e chiarezza. Sarebbe stupido nascondere la testa sotto la sabbia, mentre sarebbe saggio agire concretamente per la realizzazione della vera unità del centrodestra, come chiedono chiaramente gli elettori, a partire da coloro che hanno scelto di non votare". Guarda la gallery

La strada intrapresa da Direzione Italia su questo fronte è quella giusta, come dimostrano i risultati del primo turno, laddove il partito conta su un battesimo - Direzione Italia si presentava per la prima volta con questo simbolo, nato da poche settimane, agli elettori - generalmente positivo nei comuni della provincia di Bari e in tutta la Puglia. In diverse realtà è il primo partito, segno di un rinnovato impegno a favore delle comunità e una ritrovata connessione con i territori".

"Laddove si presenta unito - ribadisce Lettieri - il centrodestra vince: questo è più che mai evidente, oggi, non solo laddove ha vinto, ma anche e soprattutto laddove, diviso, ha perso. Dobbiamo lavorare perché questa unità diventi realtà nella nostra regione e nel Paese. La prospettiva non può che essere guidata da un progetto forte, chiaro e alternativo alla sinistra”.

