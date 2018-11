Emiliano: Cooperative di Comunità, Xylella, M5S ed Elezioni europee

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano è intervenuto a Bari, Villa De Grecis, alla Biennale della Cooperazione sul tema “Cambiare l’Italia cooperando”. E dopo l'intervento in combinata con Michele Placido, ha commentato con i giornalisti la situazione e le prospettive del modello cooperativistico in Italia, la recente udizione in Commissione Agricolura a Roma sulla xylella, e - come si può rilevare dall'intervista - non ha esitato ad allargare il discorso sull'attualità politico-economica e sui risvolti in prospettiva dell'appuntamento elettorale delle Europee 2019.

“Il movimento cooperativo pugliese - ha dichiarato Emiliano - ha saputo integrarsi, ha saputo superare antiche rivalità, ha saputo costruire collaborazione. Queste sono persone che si adoperano con tutte le loro energie per mettere in moto l'economia non a fini di lucro personale, ma per consentire a intere aree, territori, settori di decollare e di cambiare il destino delle comunità e anche quello dei singoli cooperanti".

"Il movimento cooperativo italiano - ha aggiunto Emiliano - è una di quei punti di forza che ha consentito a intere zone del nostro Paese di ottenere e mantenere aziende che hanno una responsabilità sociale anche verso il territorio maggiore o quantomeno dello stesso livello di altre aziende individuali che costituiscono il capitalismo allo stato puro. Il movimento cooperativistico è una forma efficiente di economia che però mantiene il problema della distribuzione dell'utile non in funzione del capitale investito, ma della quantità di lavoro che viene inserita dentro l'azienda stessa”.

