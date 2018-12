Emiliano interviene sulla crisi della 'Gazzetta del Mezzogiono'

Convocando gli amministratori giudiziari e la Gazzetta del Mezzogiorno davanti al Presidente della Regione e alla task force per le crisi industriali e occupazionali, Michele Emiliano interviene nella crisi che attanaglia il quotidiano pugliese.

"Nonostante il mio silenzioso lavoro di questi mesi inteso a trovare acquirenti per la Gazzetta del Mezzogiorno - scrive Emiliano sul suo profilo social - constato una profonda incomprensione tra gli amministratori giudiziari, che operano per conto della sezione misure di prevenzione antimafia del Tribunale di Catania, la redazione e la proprietà della Gazzetta del Mezzogiorno, che sta mettendo a rischio quasi duecento posti di lavoro e la più antica e prestigiosa testata giornalistica della Puglia".

"Ricordo a me stesso - aggiunge Emiliano - che la normativa sulle misure di prevenzione antimafia non deve mai provocare la perdita di valori economici, di posti di lavoro ed in questo caso di spazi informativi e democratici sacri per ogni comunità".

"Considero il rischio di chiusura della Gazzetta del Mezzogiorno una vera e propria calamità per Puglia. Ne consegue - precisa Il Presidente della Regione Puglia - la mia decisione di convocare davanti a me chi ha la responsabilità di impedire un simile inaccettabile naufragio di valori fondanti della Costituzione quali il diritto al lavoro e il diritto/dovere di informare ed essere informati".

