'Erdogan e il suo partito', a Bari Valeria Giannotta e Carlo Marsili

Lunedì 12 Novembre alle 18, la Feltrinelli di Bari ospiterà un dialogo tra Valeria Giannotta, autrice del libro ‘Erdogan e il suo partito’ (Castelvecchi Editore), Carlo Marsili, già ambasciatore d’Italia in Turchia dal 2004 al 2010 - autore della prefazione - e la giornalista Maddalena Tulanti.

L’incontro, promosso da EIEAD (Istituto per il Dialogo Euroasiatico), sarà l’occasione per ascoltare dalla viva voce di chi vive e opera da anni stabilmente in Turchia, analisi di contesto, opinioni, impressioni indipendenti sulla storia del partito di governo e sulla situazione politica del grande paese ponte tra Europa ed Asia.

Valeria Giannotta, esperta di Turchia e Medio Oriente, è in Turchia da 10 anni come ricercatrice tra Istanbul, Ankara e Gaziantep e oggi insegna relazioni internazionali presso l’Università Türk Hava Kurumu di Ankara.

L'affermazione dell'AKP come partito di centrodestra con radici ideologiche islamiste e la sua posizione sempre più dominante all'interno del sistema statuale turco sono esempi perfetti di trasformazione politica. Asceso al potere nel 2002 come catch all party con un programma "democratico conservatore", si è col tempo strutturato su posizioni sempre più identitarie e ideologicamente orientate, avviando un nuovo corso politico in Turchia.

Capace di mobilitare le masse grazie al carisma del suo leader fondatore - Recep Tayyip Erdogan - ha avviato profondi cambiamenti nella società e nel sistema politico del Paese anatolico. Combinato all'analisi teorica organizzativa del partito e del suo programma, questo libro pone particolare attenzione alla comprensione della politica turca da un punto di vista oggettivo e interno, anche grazie all'osservazione sul campo dei maggiori avvenimenti sociopolitici vissuti dalla Turchia negli ultimi vent'anni.