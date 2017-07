Erio Congedo: "A Lecce democrazia sospesa"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia-Misto, Erio Congedo, punta il dito sulla decisione della Commisione eletttorale che a Lecce si è pronunciata sul premio di maggioranza dopo le recenti elelzioni amministrative, che hanno portato a Palazzo di Città il sindaco Carlo Salvemini.





“La decisione della Commissione elettorale di attribuire il premio di maggioranza alla coalizione del Sindaco Salvemini - tuona Congedo - sulla base dei risultati dei due turni, sancisce nei fatti che il voto a Lecce non è uguale per tutti: quello dei circa 26.700 leccesi che ha assegnato al centrodestra la maggioranza al primo turno - superando il 50% dei voti validi - è diverso e di valore inferiore rispetto a quello dei circa 22.000 loro concittadini che al ballottaggio ha portato alla vittoria di Salvemini, sentenziando così la sospensione della democrazia a Lecce".





"Una decisione che contraddice i conteggi del Ministero dell’Interno che aveva già assegnato 17 seggi al centrodestra e che non trova consensi in giuristi e avvocati che si sono fin qui concordemente espressi, ma che evidentemente non sorprende il Sindaco Salvemini che con anticipo aveva già previsto questo inaspettato epilogo".

"Al centrodestra ora il compito di far valere le proprie ragioni in ogni sede, a cominciare dagli organi di giustizia amministrativa e di avviare un’azione politica d’informazione, sensibilizzazione e di cittadinanza attiva su quanto incredibilmente accaduto”.

