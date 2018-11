Eurocomex, viaggi ad arte e scatti d’Autore

Il piacere della scoperta accompagnato dal fascino dell’esotico e dalla suggestione di scenari senza tempo, lungo rotte senza barriere e frontiere senza confini.

Questi i canoni che da tempo l’Eurocomex di Oronzo Scelzi continua a perseguire, con rinnovata tenacia e innato sforzo creativo, per proporre ai propri affezionati estimatori proposte e prodotti turistici a forte qualità ed alto indice attrattivo, nonché a marcata carica esperienziale.

Che si tratti di corto, medio o lungo raggio le destinazioni indicate da Eurocomex hanno tutte la peculiarità identitaria dell’originalità e del contenuto culturale. Naturalmente alle proposte portanti, resta affiancata l’intera gamma di servizi turistici, che un Tour Operator e una classica Agenzia di Viaggi possano garantire al viaggiatore di turno.

La programmazione 2019 dell’operatore barese, curata da Extra/ordinary Events, è stata organizzata nel locali adiacenti al Terminal Crociere del Circolo della Vela di Bari: una sorta di “base di partenza” con prospettiva invitante verso Est. L’ideale per predisporre gli animi dei circa 400 ospiti ad affrontare la piacevole avventura di un viaggio.

Dall’annuncio dell’approdo della stessa agenzia nei nuovi uffici di via Calefati, 96 al tracciato delle rotte del programma 2019 - con l’appendice di fine 2018 - il nocchiero Oronzo Scelzi ha aperto l’accattivante archivio della sua macchina fotografica e presentato ogni destinazione attraverso scatti e video di un vero e proprio artista dei paesaggi.

Da Belgrado alla Costa Rica, da Sharm el Shiek al Perù, dall’Holy Festival in India alla Fioritura dei Ciliagi in Giappone, passando in Crociera sul Nilo e affrontando gli altipiani della Cina, o attraversando le Città Imperiali del Marocco, ma anche scoprendo un’inedita Irlanda del Sud o gli ammalianti colori del Sudafrica, o ancora le brezze secche e profumate del Kazakistan, prima di imbarcarsi per una Crociera sulla Costa Vittoria o volare negli USA tra foglie rosse e meraviglie dell’Est, quello dipanato da Oronzo Scelzi è stato un vero proprio “intense-travel” al ritmo “tamburaggiante”, dai toni polinesiani, dei Bandita.

(gelormini@affaritaliani.it)