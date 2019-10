Ex-Ilva, Boccia a Stresa attacca la 'lady di ferro' di Arcelor Mittal

Da Stresa (Verbania) e dal palco del Forum della Fondazione Iniziativa Europea, che quest'anno ha come tema: "L'età della post-democrazia. Crisi della democrazia o nella democrazia?", il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha attaccato la lady di ferro di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, sui risvolti degli ultimi giorni relativi al futuro dell'ex-Ilva di Taranto.

"O ArcelorMittal rispetta i patti e i termini della gara o non accetteremo un solo posto di lavoro in meno. Per quanto mi riguarda - ha sottolineato con fermezza il ministro Boccia - ArcelorMittal puo' tornare da dove è venuta. Lo dico con grande forza e chiarezza, perchè noi siamo la Repubblica Italiana e non possiamo essere ricattati da nessuno".

"Quindi, se l'A.d. Lucia Morselli torna con i vertici dell'azienda dal ministro Patuanelli, di cui mi fido ciecamente - ha precisato Boccia - ci dica cosa è cambiato e cosa è successo. L'Ilva continua a essere uno dei pezzi strategici dell'industria italiana, nessuno si illuda di tenere i motori ai minimi per far sì che quella quota di mercato faccia bene a un gruppo e quell'azienda non nuoccia più alla competizione del mercato, perchè non glielo consentiremo".

