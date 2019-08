Ex-Ilva, Lacarra (Pd): 'Imbarazzante indecisione del Governo'

"A seguito delle audizioni in Commissione Lavoro - Regione Puglia dei rappresentanti sindacali delle più importanti sigle nazionali - scrive Marco Lacarra deputato e Segretario Regionale PD, si è reso più evidente il disagio sulla vicenda del siderurgico pugliese ex-Ilva, a fronte di una oramai conclamata incapacità del Governo di gestire una situazione prossima al collasso".

"In commissione - aggiunge Lacarra - abbiamo ribadito la necessità che il Governo ponga in essere senza indugio strumenti straordinari per salvaguardare salute e lavoro".

"L'impugnativa del decreto di modifica dell'Aia da parte di Arcelor Mittal - prosegue Lacarra - definisce i parametri di uno scontro inquietante fra Governo e impresa, che deve essere definito in tempi brevi dallo stesso Governo, con azione chiara che ne delinii prospettiva e visione finora del tutto assente".

"Non c'è tempo per le vacanze - conclude Marco Lacxarra - urge un tavolo tecnico-politico con parti sociali e impresa, per trovare immediatamente una soluzione per Taranto e per il Paese. Continueremo la nostra battaglia per garantire salute e lavoro a Taranto.

