Ex-Ilva, Lacarra (Pd): 'Imbarazzante indecisione del Governo'

"A seguito delle audizioni in Commissione Lavoro - Regione Puglia dei rappresentanti sindacali delle più importanti sigle nazionali - scrive Marco Lacarra deputato e Segretario Regionale PD, si è reso più evidente il disagio sulla vicenda del siderurgico pugliese ex-Ilva, a fronte di una oramai conclamata incapacità del Governo di gestire una situazione prossima al collasso".

"In commissione - aggiunge Lacarra - abbiamo ribadito la necessità che il Governo ponga in essere senza indugio strumenti straordinari per salvaguardare salute e lavoro".

"L'impugnativa del decreto di modifica dell'Aia da parte di Arcelor Mittal - prosegue Lacarra - definisce i parametri di uno scontro inquietante fra Governo e impresa, che deve essere definito in tempi brevi dallo stesso Governo, con azione chiara che ne delinii prospettiva e visione finora del tutto assente".

"Non c'è tempo per le vacanze - conclude Marco Lacxarra - urge un tavolo tecnico-politico con parti sociali e impresa, per trovare immediatamente una soluzione per Taranto e per il Paese. Continueremo la nostra battaglia per garantire salute e lavoro a Taranto.

Sulla questione ha "tuonato" anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “La Regione Puglia apprende solo dalla stampa della proposizione del ricorso al TAR Lecce da parte Arcelor Mittal avverso l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA, su richiesta del Comune di Taranto. Ricordiamo che analoga istanza l’aveva già avanzata la Regione nel mese di marzo, trovando un diniego da parte del Ministero. Il fatto che il ricorrente-affittuario dell’ex Ilva non abbia avuto la “cortesia” di notificare il ricorso, tra gli altri enti, anche alla Regione Puglia, evidentemente non ci impedirà di fare la nostra parte".

"Ho già dato mandato all’Avvocatura regionale di intervenire ad opponendum nel giudizio al TAR Lecce - ha precisato Emiliano - l’affittuario brandisce oggi l’arma giurisdizionale per tentare di paralizzare l’unico atto che può riaprire il tema delle autorizzazioni ambientali, con il contributo istruttorio della Regione attraverso la valutazione preventiva di impatto sanitario commissionata all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi non ci fermeremo e faremo tutto ciò che possibile per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente”.

