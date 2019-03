Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Matera risponde ad alcune sollecitazioni sulla situazione di Taranto: “Ex Ilva di Taranto? Non sono né per la chiusura, né per la libertà totale di inquinare, mi ha cercato il sindaco di Taranto, come del resto anche altri sindaci. I miei colleghi di governo, con competenze più specifiche, se ne stanno occupando. Innegabile che a taranto, in passato, chi doveva controllare non l'ha fatto bene".

- Courtesy Trmtv servizio Alessandra Martellotti