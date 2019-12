'Expo Medicine - Where Excellence' abituare alla prevenzione

E ’ cominciato il countdown per Expo Medicine, l’esposizione simbolo di eccellenza promossa dalla Fondazione AIMS per informare i cittadini e aggiornare i medici sulle più recenti e innovative attività di prevenzione medica

Venerdì 13 dicembre evento formativo riservato a 150 medici e dedicato all’importanza della comunicazione tra i medici e tra i medici e i pazienti.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Borgo Egnazia (Savelletri, Fasano) workshop coordinati da professori universitari e visite gratuite.

Siamo ormai alla vigilia di ‘ Expo Medicine – Where Excellence is’, evento unico in Italia, dedicato a tutte le branche mediche, cliniche e chirurgiche e promosso dalla Fondazione AIMS Onlus, con il supporto dell’Accademia Italiana Medici Specializzandi, leader nella formazione rivolta ai giovani medici, e di AIMS Eventi, provider di Educazione Continua in Medicina (Ecm). La prima giornata si terrà a Bari, a Villa Romanazzi Carducci, venerdì 13 dicembre con una pre-conferenza riservata a 150 medici (crediti Ecm 10), dedicata all'importanza della comunicazione tra medici e tra medici e pazienti. I saluti di: Michele Emiliano – presidente della Regione Puglia, Stefano Bronzini – rettore dell’Università di Bari, Giovanni Migliore – direttore generale AOUC Policlinico di Bari, Vito Montanaro – direttore dipartimento della Salute e del Benessere della Regione Puglia apriranno alle ore 08.30 i lavori. Seguiranno la lectio magistralis di Daniele Amoruso su ‘La sanità e l’informazione ai nostri giorni’ e gli interventi di: Giovanni Gorgoni – direttore generale AReSS Puglia su ‘La Sanità territoriale’; Francesca Bottalico - assessore al Welfare del Comune di Bari su ‘Le politiche di welfare’; Angelo Vacca - delegato del rettore dell’Università di Bari alla Sanità, su ‘La Formazione oggi’. La prima parte dell’evento si concluderà con una tavola rotonda intitolata ‘L'evoluzione del ruolo delle ASL’ che prevede i contributi di: Vitangelo Dattoli – direttore generale AOU ‘Ospedali Riuniti’ Foggia, Alessandro Delle Donne – direttore generale ASL BAT, Giuseppe Pasqualone – direttore generale ASL Brindisi, Vito Piazzolla – direttore generale ASL Foggia, Rodolfo Rollo – direttore generale ASL Lecce, Stefano Rossi – direttore generale ASL Taranto, Antonio Sanguedolce – direttore generale ASL Bari. Dalle ore 11 alle ore 20 si susseguiranno ben 50 oral communications (presentazioni orali) sulle ‘Eccellenze in Medicina’ a cura di altrettanti autorevoli speaker in campo medico.

Sabato 14 (dalle ore 16 alle ore 20) e domenica 15 (dalle ore 9 alle ore 13) dicembre Expo Medicine si trasferirà a Borgo Egnazia (Savelletri, Fasano) dove numerosi professori dell’Università di Bari, coordineranno workshop nelle sette sale che saranno allestite per l’occasione nella zona congressuale. Si discuterà delle ultime novità in cardiologia, oncologia, chirurgia, ortopedia, pediatria, neuropsichiatria, otorinolaringoiatria, farmacologia, odontoiatria. Ma non solo. Il programma ospiterà anche incontri dedicati alla medicina di precisione, alla medicina legale e del lavoro, alla diabetologia, alle malattie immunologiche, ai vaccini, ai sani stili di vita, alla diagnostica per immagini, agli oppiacei del futuro.

Expo Medicine non è solo un evento riservato alla formazione dei giovani medici. E’ una vera e propria esposizione dedicata alla salute. L’intera comunità pugliese, infatti, avrà la possibilità di assistere alle comunicazioni scientifiche e di accedere alle cosiddette "Case della Prevenzione", dove sono previste numerose e utilissime attività, a partire dalle visite gratuite che potranno essere effettuate solo dopo necessaria prenotazione online. Tra le "Case", a titolo esemplificativo, si citano la "Casa dei dolci Ricordi" dove si potranno incontrare le associazioni che dedicano la loro attività ad assistere e supportare le famiglie di persone affette da patologie degenerative quali Parkinson e Alzheimer; la “Casa dell’Infanzia" all'interno della quale si svolgeranno a favore di neo genitori corsi di disostruzione pediatrica, di igiene del neonato e di rianimazione pediatrica e saranno fornite informazioni su tutto quello che ruota intorno al tema vaccini. Collegato direttamente a questa ‘Casa’ sarà realizzato uno spazio per i più piccoli, all’interno del quale gli stessi potranno prendere parte ad attività, laboratori ludici e ricreativi.

E ancora la “Casa della Donna” dove saranno effettuati esami di screening per la prevenzione delle patologie tiroidee e del carcinoma mammario; la “Casa dell’Uomo” dove si farà formazione e informazione su patologie oggi diffuse, ma taciute, tra cui eiaculazione precoce e disfunzione erettile; la “Casa del Sorriso”, dedicata all'igiene orale e allo screening delle patologie orali; la “Casa dell’Udito", dove si potranno effettuare controlli, ricevere informazioni sui rischi legati all’inquinamento acustico e testare gli apparecchi acustici più all’avanguardia; la “Casa del Cuore" che ospiterà focus riguardanti l’infarto e l’ipertensione con possibilità di effettuare dei check-up mediante l’utilizzo di ecografi messi a disposizione in loco; la “Casa della Cute” dove sarà possibile effettuare trattamenti viso, mani, capelli, make-up, rimodellamento corporeo e laser a carattere non solo meramente estetico, ma anche​ curativo; la “Casa dell’Alimentazione” dove si affronterà il tema delle intolleranze alimentari. In particolare, si approfondiranno le cause, i sintomi e la dieta da adottare, il tutto accompagnato da consapevoli degustazioni di pane, olio, salumi, formaggi, birre, rum e cioccolato; la “Casa della Vista” dove si terranno controlli ad hoc e focus sui rischi legati a una scorretta esposizione ai raggi UV, prevenzione dell’insorgenza di patologie visive. In collaborazione con gli esperti della "Casa della Cute” si avrà la possibilità di partecipare all’esperienza make-up pensata per chi indossa gli occhiali; la “Casa della Psiche" dove verranno dati consigli utili alla cura delle cefalee, anche di tipo psicologico; la “Casa del Respiro” che sarà animata anche da associazioni che si occupano della prevenzione e cura del tabagismo; la “Casa della Robotica” come un approccio al futuro attraverso la chirurgia robotica, un universo in continua evoluzione; la “Casa dello Sport” dove l’esperienza associata di chirurgia laparoscopica permetterà di conoscere le tecniche più all’avanguardia e meno invasive possibili.

Tutte le "Case" funzioneranno come centri sperimentali per associazioni, sponsor e medici che collaboreranno sinergicamente al fine di raggiungere l’obiettivo primario di Expo Medicine: informare e consigliare il “paziente” sulle più recenti e innovative attività di prevenzione. Expo Medicine è patrocinato da: Accademia Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale (ATASIO), Accademia Appulo Lucana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (AALMLA), Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI), Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), Associazione Urologi Italiani (AURO), Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), Società Italiana Flebologia e Clinica e Sperimentale (SIFCS), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG), Società Italiana di Neonatologia (SIN), Società Italiana Nefrologia (SIN Reni), Società Italiana di Neurologia (Sin), Società Italiana di Chirurgia (SIC), Società degli Urologi del Nord Italia (SUNI), Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana Odontoiatria Infantile (SIOI), Società Italiana Odontoiatria Forense (SIOF), Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie (SIMG), Società Italiana di Allergologia, Asma, ed Immunologia Clinica (SIAAIC), Società Italiana Anestesia, Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), Federazione Italiana Ginecologia e Ostetricia (FIGO), Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Provincia BAT, Provincia di Foggia, Provincia di Brindisi, Provincia di Taranto, Provincia di Lecce, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Comune di Foggia, Comune di Lecce, Comune di Taranto, Comune di Trani, Comune di Barletta, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), OMCeO Roma, OMCeO Milano, OMCeO Bari, OMCeO Foggia, OMCeO Taranto, OMCeO Lecce, OMCeO BAT, Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di BA/BAT, Ordine degli Avvocati di Bari, AReSS Puglia, ASL BARI, ASL BAT, ASL Brindisi, ASL Lecce Rotaract Club Bari Agorà PHF, Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu (APOS), Unidea Medicina Università di Bari, Studenti Per Medicina Università di Bari, Nuove Energie Attive (NEA).

L’evento è realizzato con il contributo non condizionante di: AstraZeneca, MSD Salute, KeiZen Centro Studi, GVM Care e Research, Officine Ortopediche Tombolini, Gruppo Menzietti, Cantine San Marzano, Istituto Acustico Maico, De Giglio Ottici, Thereseon, Tegea, Essenza Glutine, Assicurazioni Generali.

Per ricevere ulteriori informazioni su Expo Medicine e/o per prenotare una visita gratuita visitare il sito www.expomedicine.it o telefonare al 375.6069191

Bari, 11 dicembre 2019

IL PROGRAMMA SCIENTIFICO

SALA EGNAZIA A

SABATO 14/12 dalle ore 16

GASTROENTEROLOGIA - Fegato grasso e chemioprevenzione del colon retto, infezione da Helicobacter pylori, Alfredo Di Leo

OTORINOLARINGOIATRIA - Impianti cocleari e protesi impiantabili, Nicola Quaranta

RADIOLOGIA - La nuova diagnostica per immagini (prostata, cuore, mammella), Arnaldo Scardapane

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE - Stile di vita: chi sbaglia di più?, Giovanni De Pergola

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

GINECOLOGIA - Carcinoma ovarico, profilassi chirurgica del carcinoma ovarico su base genetico molecolare, funzione mitocondriale e bioenergetica, vantaggi del test genetico e al posto dell’amniocentesi, gain health: la chirurgia ginecologica mininvasiva ambulatoriale, Ettore Cicinelli, Oronzo Ceci, Gennaro Cormio

SALA EGNAZIA B

SABATO 14.12 dalle ore 16

ANESTESIA - Gli oppiacei del futuro, Francesco Bruno

ANESTESIA - Supporto extracorporeo polmonare tramite EMCO, Salvatore Grasso

NEUROCHIRURGIA - Le malattie cerebrovascolari: dallo screening al trattamento, Francesco Signorelli

NEFROLOGIA - Ruolo del microbiota intestinale nelle malattie renali, Loreto Gesualdo

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

EMATOLOGIA - La medicina di precisione in onco-ematologia, Attilio Guarini

OFTAMOLOGIA - Glaucoma e diagnosi precoce, Michele Vetrugno

PNEUMOLOGIA - Disturbi respiratori del sonno e obesità, Onofrio Resta

SALA EGNAZIA C

SABATO 14.12 dalle ore 16

CHIRURGIA GENERALE - La chirurgia epatica mininvasiva: MILS, Leonardo Vincenti

CHIRURGIA GENERALE - Nuove tecnologie in chirurgia epatica, Piercarmine Panzera

CHIRURGIA GENERALE - Breath biopsy nello screening del cancro colorettale, Donato Francesco Altomare

CHIRURGIA GENERALE - Chirurgia laparoscopica, chirurgia tiroidea transascellare robotica, Angela Pezzolla

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

NEUROLOGIA - L’importanza degli studi Real Life per guidare la terapia della sclerosi multipla, Maria Trojano

NEUROLOGIA - Sclerosi multipla: biomakers, Damiano Paolicelli

NEUROLOGIA - Tecniche avanzate di indagine funzionale nel dolore, Marina De Tommaso

SALA EDESSA

SABATO 14.12 dalle ore 16

CARDIOLOGIA - La prevenzione della morte improvvisa, la gestione dei pazienti con scompenso mediante telemedicina, Stefano Favale

CHIRURGIA VASCOLARE - La Patologia complessa dell’aorta toraco-addominale, Raffaele Pulli

CARDIOCHIRURGIA - Cuore artificiale: what’s news?, Aldo Milano

MEDICINA DEL LAVORO - Esposizione occupazionale ed ambientale a cancerogeni e sostanze tossiche ubiquitarie, Luigi Vimercati

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

FISIATRIA - I Flussi informativi nella riabilitazione, Pietro Fiore

UROLOGIA - La salute sessuale della coppia, Carlo Bettocchi

CHIRURGIA GENERALE - Chirurgia robotica, mininvasiva, epatobiliopancreatica, Riccardo Memeo

SALA FLORINA

SABATO 14.12 dalle ore 16

ONCOLOGIA - Innovazioni in oncologia: la biopsia liquida nella diagnostica precoce e prevenzione, Franco Silvestris e Marco Tucci

CHIRURGIA TORACICA - Chirurgia mininvasiva del polmone e del mediastino, Giuseppe Marulli

ORTOPEDIA – La rigenerazione ossea. News in chirurgia vertebrale, Biagio Moretti

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

FARMACOLOGIA – Medicina di precisione nelle miotonie non distrofica, Jean Francois Desaphy

Biomarcatori per l’identificazione preventiva e trattamento farmacologico in soggetti ad alto rischio di stroke criptogenico, Monica Montagnani

IGIENE - Comunicazione in Sanità pubblica, Michele Quarto

MALATTIE INFETTIVE - Ruolo del segmento V2 nel gene ENV di HIV nella trasmissione dell’infezione e possibili approcci terapici e vaccinali, Annalisa Saracino

SALA TORRI

SABATO 14.12 dalle ore 16

ODONTOIATRIA - Innovazioni tecnologiche e protocolli sperimentali in paraodontologia e chirurgia generale, Gianfrancesco Favia, Felice Roberto Grassi, Francesco Inchingolo, Massimo Petruzzi

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - Disturbi del neurosviluppo , Lucia Margari

PEDIATRIA - Prevenzione vaccini, Nicola Laforgia

SALA LIBRARY

SABATO 14.12 dalle ore 16

MEDICINA INTERNA - Le malattie immunologiche oggi. Focus sul LES, Angelo Vacca

MEDICINA INTERNA - Immunodeficit e terapia, Carolina Marasco

MEDICINA INTERNA - Gammopatie monoclonali, Roberto Ria

MEDICINA INTERNA – Immunopatologia clinica e autoimmunità, Vito Racanelli

MEDICINA INTERNA - Patologia ipertensiva e prevenzione, Giuseppe Ranieri

CHIRURGIA BARIATRICA - Obesità: dal mito dell’opulenza alla silhouette, Palma Capuano

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

CHIRURGIA GENERALE - La chirurgia tiroidea: dal taglio Kocher agli accessi remoti, Mario Testini

CHIRURGIA GENERALE - Tumore della mammella: approccio multidisciplinare, Angela Gurrado

CHIRURGIA GENERALE - Carcinoma mammario: le nuove frontiere della chirurgia plastica e ricostruttiva, Giuseppe Giudice

SALA GAME

SABATO 14.12 dalle ore 16

MEDICINA LEGALE - Medicina legale oggi , Francesco Introna

CARDIOLOGIA D’URGENZA - Health e telemedicina, Ottavio Di Cillo

PSICHIATRIA - Medicina di precisione in psichiatria, Alessandro Bertolino

ALLERGOLOGIA - Allergia alimentare della dieta mediterranea, Luigi Macchia

DOMENICA 15.12 dalle ore 9

ENDOCRINOLOGIA - Nuove evidenze e prospettive nella terapia del diabete, Francesco Giorgino

OTORINOLARINGOIATRA - Quando la scienza diventa arte, Matteo Gelardi

MEDICINA INTERNA - Ipertensione arteriosa: danno microcircolatorio e misure in ambiente medico e naturale, Pietro Nazzaro