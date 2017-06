Exprivia, via all'accorpamento delle controllate Digital, Telco e Haelthcare

Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha avviato l’esecuzione di un progetto di accorpamento societario con la finalità di presidiare direttamente, attraverso apposite divisioni, i mercati Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector, che oggi sono seguiti da singole società di settore.





Il progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile, riguarda la fusione per incorporazione in Exprivia S.p.A. di Exprivia Digital Financial Solutions S.r.l., società operante nel mercato delle banche e della finanza, Exprivia Telco&Media S.r.l., operante nel mercato delle telecomunicazioni e Exprivia Healthcare IT S.r.l., operante nel mercato della Sanità, tutte società controllate al 100%.





L’operazione, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno, persegue l’obiettivo di cogliere con maggiore rapidità le opportunità tecnologiche e di mercato, a vantaggio dei clienti, attraverso la concentrazione delle attività commerciali ed industriali, in linea con le evoluzioni del mercato dell’Information Technology.



“Con il progetto di accorpamento societario di Exprivia contiamo di portare sui nostri mercati strategici Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector, in aggiunta alla forza delle nostre specifiche competenze di settore, anche le più innovative tecnologie di Information Technology che oggi agiscono sempre più quale componente trasversale dell’offerta”, afferma Domenico Favuzzi, presidente e a.d. di Exprivia. “Riteniamo così di cogliere con maggiore rapidità le opportunità tecnologiche a tutto beneficio dei nostri clienti. Indubbia la ricaduta positiva per Exprivia sulla gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari, che ci consentirà di ottenere una maggiore flessibilità nei nostri processi interni”, conclude Favuzzi.

