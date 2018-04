Fabio Romito sceglie Salvini. La Lega è in Consiglio Comunale a Bari

Continua in Puglia l’esodo da Forza Italia verso la Lega. Fabio Romito, il consigliere comunale ex azzurro, e approdato al gruppo misto negli ultimi mesi, raggiunge Matteo Salvini e consente al Carroccio di fare il suo ingresso nel Consiglio Comunale di Bari.





Le foto con il leader lombardo sul lungomare di Bari, sotto la ruota panoramica di piazza Diaz, avevano in qualche preannunciato il passaggio, che è stato formalmente comunicato oggi alla presenza del segretario della Lega in Puglia e consigliere regionale, Andrea Caroppo, e dei parlamentari pugliesi Rossano Sasso, Annarita Tateo e Roberto Marti.

Romito ha spiegato che tra gli obiettivi ci sono “Rimettere Bari al centro della politica di tutto il Mezzogiorno d’Italia, per rivendicare più sicurezza e attenzione per la classe media”, ha detto Romito elencando motivi e obiettivi della scelta. Mentre all’ipotesi anche di una candidatura a sindaco nel 2019, il neo consigliere leghista lascia la porta aperta: “Se dovessimo andare nella direzione delle primarie, io non mi tirerò indietro”.





A tal proposito, Rossano Sasso ha commentato: “In Puglia si cresce sempre di più. L’arrivo di Fabio Romito nella squadra verde pugliese, è la conferma che la Lega è sempre più attrattiva, da Nord a Sud in tanti amministratori ci chiedono di entrare e siamo orgogliosi di accogliere i migliori. Benvenuto Fabio!”

Analisi ripresa anche da Andrea Caroppo: ”Le richieste di adesione al nostro partito sono molteplici, ma non saremo la casa per ospitare figure che sono al capolinea politico o che ritengono, attraverso la Lega, di rilanciare il loro mediocre impegno elettorale e politico: se si hanno invece caratteristiche di credibilità e pulizia dal punto di vista morale, credo che le porte della Lega siano assolutamente aperte”.





E siamo pronti a scommettere su consiglieri, assessori comunali e sindaci che ritengono di voler sposare un progetto che fa degli amministratori locali l’ossatura principale”, ha quindi precisato il Segretario regionale (anche lui ex Forza Italia), ribadendo che: “Oggi siamo alla opposizione ma domani governeremo il Comune”.

(gelormini@affaritaliani.it)

--------------------------

Pubblicato sul tema: Lega sempre più forte nel centrodestra a brandelli