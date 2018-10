FAI e AQP invitano a scoprire i presidi e le vie dell'acqua

L'acqua: preziosa risorsa e protagonista del paesaggio come tema delle giornate del FAI del 13 e 14 ottobre 2018, che in Puglia conteranno sulla disponibilità dell'Acquedotto Pugliese.



Le aperture riguarderanno due siti della provincia di Foggia, in cui l'acqua è presente come importante componente del paesaggio, ma anche come mezzo per lo sviluppo del territorio e della sua economia. Lo sfruttamento dell'acqua nel passato è rappresentato dal Mulino ad Acqua di Bovino, mentre il suo uso attuale per un grande impianto legato all'irrigazione e al fabbisogno idrico della provincia è rappresentato dalla Diga di Occhito, gestita dal Consorzio per la Bonifica di Capitanata,

Nel contempo, la delegazione FAI di Bari organizza giovedì 11 ottobre "ACQUA BENE COMUNE" - Giornata di studi in collaborazione con lo stesso Acquedotto Pugliese, nella sua prestigiosa sede di via Cognetti a Bari.

Evento a ingresso libero.

Occasione per apprezzare, grazie a DIREFAREGUSTARE alcune delle tipicità pugliesi proposte da: CANTINE CARDONE VINI - LOCOROTONDO, CANTINE TERRIBILE - MANDURIA, OLIO DE CARLO - BITRITTO, SABATELLI GASTRONOMIA - CASTELLANA GROTTE, VERONERO COFFEE SHOP - BARI

