Fd'I all'ex Ilva di Taranto 'La crisi non va in vacanza'

Martedì 6 agosto, alle 10.30 davanti allo stabilimento ex Ilva di Taranto, i parlamentari e membri dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia - Marcello Gemmato e Raffaele Fitto - i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia e Direzione Italia, Erio Congedo e Francesco Ventola, i coordinatori provinciali, i consiglieri regionali (Renato Perrini, Ignazio Zullo, Luigi Manca, Giannicola de Leonardis), il presidente regionale di Gioventù Nazionale Andrea Piepoli e la classe dirigente pugliese, organizzano la manifestazione dal titolo "La crisi non va in vacanza", che avverrà in concomitanza con tutte le altre regioni d'Italia.

"Fratelli d'Italia ha deciso di organizzare per martedì 6 agosto in contemporanea su tutto il territorio nazionale una serie di manifestazioni - flash mob - davanti ai siti produttivi di aziende in crisi. Alla manifestazione di Roma che si svolgerà davanti al Ministero di Luigi Di Maio - fa nno sapere da Fd'I - alle 11 parteciperà Giorgia Meloni".

"Tutte le altre manifestazioni locali si svolgeranno davanti alle aziende, per le quali è stato istituito un “tavolo di crisi” nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico. Ne esistono quasi duecento - sottolineano gli organizzatori - con quasi trecentomila lavoratori a rischio, quasi seicentomila nell’indotto. È questo il cuore della crisi industriale che il Ministero non riesce a gestire".

"Esistono poi 82 imprese coinvolte, per le quali si è riunito almeno una volta il tavolo durante la gestione Di Maio, senza mai trovare una soluzione industriale. Il Ministero tutt’al più predispone la proroga della “Cassa Integrazione” in attesa di “accompagnare” i lavoratori verso il “reddito di cittadinanza”. In realtà, concludo da Fratelli d'Italia - i “tavoli” sono ormai quasi duecento, la maggior parte mai riuniti dal Ministero",

