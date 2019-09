FdL, ''Business Focus USA'' mercato in continua evoluzione

In occasione della Fiera delle Levante, in calendario a Bari dal 14 al 22 settembre 2019, la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con il supporto di Puglia Sviluppo, organizza un forum internazionale che intende esplorare le opportunità di sviluppo e di collaborazione economica negli USA, che si confermano tra i principali partner commerciali per l'Italia e la Puglia e continuano a rappresentare uno dei Paesi esteri ritenuti più strategici per lo sviluppo delle relazioni economiche.

Il forum internazionale "Business Focus USA", intende costituire un'importante occasione di confronto e dibattito sulle sfide e le strategie per lo sviluppo sostenibile delle relazioni economiche tra l'Italia e gli USA, grazie all'intervento di esperti del mercato nonché rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico attivi nel creare e mantenere un contesto favorevole di collaborazione.





Il Forum è in calendario a Bari presso il Padiglione Internazionalizzazione (Pad. n. 150) della Regione Puglia in Fiera del Levante, il 18 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e prevede la presenza di rappresentanti dell'Ambasciata degli USA in Italia, di istituzioni italiane, delle associazioni di categoria, nonché dei rappresentanti di Amcham-American Chamber of Commerce in Italy e del mondo dell'imprenditoria che potranno presentare le proprie esperienze e visioni sulle politiche e strategie di sviluppo internazionale, con specifico riferimento al mercato statunitense, e le opportunità di collaborazione.

PROGRAMMA

Ore 09.30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 10.00 - SALUTI ISTITUZIONALI

Alessandro Ambrosi - Presidente della Nuova Fiera del Levante

Cosimo Borraccino - Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Puglia

Antonio Decaro - Sindaco di Baribody

Francesco Divella - Vice-presidente con delega all’internazionalizzazione,

Confindustria Bari-BAT

Elbano De Nuccio - Presidente, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Bari

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Matthew Hilgendorf - Consigliere Commerciale dell’Ambasciata degli Stati

Uniti in Italia

MODERA

Laura Cavestri, Giornalista de Il Sole 24 Ore

Ore 11.00 - I SESSIONE: LE DINAMICHE DI SVILUPPO DEL MERCATO STATUNITENSE: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE DI CRESCITA PER IL COMMERCIO E PER GLI INVESTIMENTI

Intervengono:

Luigi Decollanz - American Chamber of Commerce in Italy

Antonino Laspina - Direttore Ufficio Coordinamento Marketing, ICE Agenzia

Ore 11.30 - TAVOLA ROTONDA: LE RELAZIONI ITALIA-USA: SFIDE ED OPPORTUNITÀ NELLO SCENARIO DI MERCATO INTERNAZIONALE, VERSO UN NUOVO ORDINE GLOBALE

Intervengono:

Giovanni Castellaneta - Presidente doValue S.p.A., già Ambasciatore d’Italia negli

Stati Uniti

Enrico Cereda - Presidente e AD, IBM Italia

Paolo Messa - Direttore, Relazioni Istituzionali, Leonardo S.p.A.

Vito Pertosa - Presidente e AD, MermecGroup

Beniamino Quintieri - Presidente, SaceS.p.A

Ore 12.45 - CONCLUSIONI

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Ore 13.00 - LIGHT LUNCH