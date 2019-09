FdL, 'La Blue Economy nel Mediterraneo' opportunità di sviluppo e cooperazione

Blue Economy come evoluzione della Green Economy. Modello di passaggio efficace dall'abbattimento di emissioni di CO2 - entro limiti considerati accettabili - all'azzeramento totale delle emissioni nocive. Per cui, con l'Economia Blu non solo investimenti a tutela dell'ambiente, ma soprattutto promozione e utilizzo di tecnologie nuove che, grazie alla ricerca scientifica, possano ridurre i costi di produzione in ogni settore, pur nel totale rispetto dell'ambiente.

Blue Economy uguale a ''blue thinking'': una filosofia di pensiero che guarda all'ecosostenibilità e alle risorse rinnovabili quali oceano di possibilità a vantaggio della crescita sociale ed economica.

“La Blue Economy nel Mediterraneo - Opportunità di sviluppo e cooperazione” è il titolo del forum internazionale organizzato da Polis Avvocati, Deloitte Legal, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, Fondazione Farefuturo, in programma a Bari, giovedì 19 settembre, nell’ambito della 83ª Fiera del Levante (Sala convegni, padiglione Internazionalizzazione 150; ore 9.30/16.30).

Il forum internazionale dedicato al tema della Blue Economy, costituisce un’importante occasione di confronto sulle strategie per lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare e sul potenziale derivante dalla “Blue Growth” per i territori, grazie all’intervento di esperti del settore nonché rappresentanti del mondo politico e imprenditoriale, impegnati nel vasto campo della Blue Economy.

Al centro delle riflessioni e delle proposte, il Mar Mediterraneo, che torna a essere “Mare Nostrum”, cuore degli scambi economici tra i Paesi che vi si affacciano, in un nuovo contesto di sviluppo sostenibile. Sostenibilità che diventa la base anche di una nuova visione del fare impresa nei processi di internazionalizzazione e al tempo stesso promuove la collaborazione tra ricerca, industria e politiche del settore. Con questo scopo sono nate e si stanno costituendo le ZES (Zone Economiche Speciali) alle quali verrà dedicata ampia parte della discussione, con l’approfondimento sui vantaggi sia in termini fiscali che di semplificazione amministrativa che queste “zone” costituiscono.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali (di Antonio Decaro, sindaco di Bari, Alessandro Ambrosi Presidente Nuova Fiera del Levante, Salvatore Vitiello Ammiraglio Comandante del Comando Marittimo Sud della Marina Militare, Giovanni Stefanì Presidente Ordine degli Avvocati di Bari, Cosimo Borraccino Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Adolfo Urso Presidente Fondazione Farefuturo) sarà l’avvocato Francesco Paolo Bello, partner di Deloitte Legal.

Momento centrale della mattinata (ore 10.30) sarà l’intervento del Primo Ministro dell’Albania, Edi Rama, che sarà in Fiera ospite del forum.

La prima sessione: “Porti turistici e turismo nautico: opportunità e prospettive per investimenti, politiche occupazionali, formazione”, sarà introdotta da Giuseppe Pastore Dirigente Sezione Internazionalizzazione Regione Puglia, con gli interventi di Giovanni Liviano D’Arcangelo Consigliere Regione Puglia, Antonio Melpignano Presidente, Consorzio Mari di Taranto, Daniele Rossi Presidente Assoporti.

A seguire, la tavola rotonda: “La Blue Economy volano di sviluppo nel Mediterraneo”, introdotta e moderata da Paolo Quercia, Docente di Studi Strategici, Università di Perugia, durante la quale si confronteranno Giuseppina Antonaci Presidente Fondazione ITS Iota Sviluppo Puglia, Silvio Busico Presidente Fondazione ITS per la Logistica, Sergio Fontana Presidente Confindustria Bari-BAT, Andrea Gentile Presidente Assologistica, Luigi Giannini Presidente Federpesca, Sergio Razeto Presidente Isotta Fraschini e Presidente Confindustria Venezia Giulia, Luca Sisto Direttore Generale Confitarma.

Il pomeriggio apre con la sessione su “ZES, Blue Economy e Blue Growth: opportunità, prospettive di cooperazione, competitività”. Introduce e coordina Mario Ciampi Segretario Generale Fondazione Farefuturo, intervengono Cristiano Camponeschi Leading Partner Deloitte Officine Innovazione, Mario Mattioli Presidente Confitarma, Pino Musolino Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Porti di Venezia e Chioggia, Ugo Patroni Griffi Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Sergio Prete Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Fabio Di Cagno Presidente Polis Avvocati, Youssef Balla, Ambasciatore Regno del Marocco, Daniele Bosio Coordinatore “Mare”, D.G. Affari Politici e di Sicurezza degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

A concludere la sessione pomeridiana sarà l’avvocato Michele Laforgia, partner di Polis Avvocati. Mentre l’intera giornata di lavori sarà conclusa dall’intervento del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e di Adolfo Urso.

L’iniziativa è organizzata e promossa da Polis Avvocati, Deloitte Legal, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, Fondazione Farefuturo, in collaborazione con: Ordine degli Avvocati di Bari, Confindustria Bari e Bat, Consorzio Mari di Taranto.

L’evento è accreditato con n.6 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati di Bari.

