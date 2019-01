FdL, BiancoCasa Mediterranea Home Fashion tra Design, Innovazione e Tradizione

Con un calendario ricco di eventi e di novità che supporteranno le attività di business e di presentazione delle aziende espositrici, è ai nastri di partenza l’edizione 2019 di BiancoCasa Mediterranea, la fiera italiana specializzata sul servizio dei settori del tessile, arredamento e casa, accessori, homewear e lingerie.

Organizzata da Nuova Fiera del Levante, in collaborazione con A.R.T. (Agenti rappresentanti Tessili), si svolgerà a Bari dal 9 all’11 febbraio prossimi, nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico per dare visibilità ai mood del momento e ai nuovi stili associati ad accostamenti inediti (anche quelli che ci riportano alla più antica tradizione dell’artigianato pugliese) pensati in anteprima per un pubblico di buyers, professionisti e operatori di settore, sempre più interessato a nuove proposte e suggestioni creative di forte impatto.

Importante per questa nuova edizione di BiancoCasa Mediterranea la partecipazione di buyers esteri. Confermata infatti la partecipazione di ospiti che arriveranno dall’Albania, dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dalla Serbia.

“Stiamo lavorando ad una manifestazione che alla completezza della proposta merceologica riuscirà ad esprimere un principio importantissimo - sottolinea Alessandro Ambrosi presidenmte della Nuova Fiera del Levanteb - quello che la modernità e l’innovazione possono dialogare con le tradizioni artigianali più antiche della nostra terra di Puglia. Dai pizzi, alle ceramiche di Grottaglie, dal ferro battuto, alla lavorazione della pietra leccese. Per costruire valore ed affermare eccellenza. La nostra regione è un ponte commerciale ideale e le aziende del territorio che animano la struttura distrettuale del tessile sono di altissima qualità, bastano questi due elementi a convincerci - conclude Ambrosi - che BiancoCasa Mediterranea deve continuare a giocare un ruolo importante nel panorama nazionale e internazionale”.

L’ingresso di BiancoCasa Mediterranea è gratuito e riservato ai compratori specializzati italiani ed esteri dei settori di riferimento.

