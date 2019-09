PugliaItalia

Sabato, 14 settembre 2019 - 15:11:00 FdL, Conte per il G20 in Puglia: terra di imperfezioni virtuose Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, inaugura l'83^ Fiera del Levante e assicura il suo impegno per portare il G20 a Bari. I discorsi inaugurali.