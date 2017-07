FdL, Marmo (FI): “Scritta pagina vergognosa su un bene di tutto il meridione"

Il consigliere regionale di Forza Italia, Nino Marmo, è tutt'altro che soddisfatto per il sì di Bologna Fiere all'alleanza con Fiera del Levante Bari e lo ribadisce in una nota diffusa: “E’ sconcertante leggere le dichiarazioni che in queste ore si susseguono per l’ingresso della Fiera di Bologna nella gestione, al 15%, della Fiera del Levante. Dopo anni di attesa e tira e molla e con proclami iniziati in mano all’ineffabile ex Governatore Vendola sulla privatizzazione dell’Ente, oggi viene scritta una ennesima pagina vergognosa e dolorosa di cessione (nei fatti) di un bene non solo pugliese ma di tutto il Meridione”.





“Lo stocastico Ambrosi - prosegue Marmo - prima di esaltare questo ‘matrimonio’ dovrebbe pensare a quello che la Fiera del Levante è stata negli anni passati ed alle scellerate gestioni che ne hanno determinato un affossamento dal quale si poteva e si doveva risalire con diverse e radicali scelte da parte di Camera di Commercio, Comune e Regione".





"Sarebbe bastato andarsi a rileggere i bilanci degli ultimi 15 anni - rincara il consigliere andriese di Forza Italia - per capire dove e come sono stati letteralmente sperperati fondi, risorse e professionalità che la Fiera barese aveva. E guardare la programmazione delle Fiere promosse e gestite direttamente. Per non parlare dei costi degli allestimenti e della gestione dei padiglioni. Numeri da capogiro. Che abbiamo sempre, nel corso degli anni, denunciato alla Giunta regionale e sulla stampa e che hanno portato a questo tragico epilogo".





"Ambrosi oggi parla di una Fiera - sottolinea - che grazie a questa partnership (leggi svendita) con Bologna sarà inserita in una rete nazionale ed internazionale, dimenticando che da sempre la Fiera del Levante è stato un punto di riferimento in Italia ed all’estero".

"Tremiamo, ora, alla sola idea di quali saranno le scelte che la Fiera di Bologna farà sul piano degli investimenti e della gestione e quali saranno nei fatti le ricadute per il nostro territorio. Aspettiamo di sapere, infine, - conclude Marmo - se e come saranno risolte le questioni pendenti di tanti (ex) dipendenti dell’Ente sparpagliati e presi in giro da promesse difficilmente realizzabili”.

​(gelormini@affaritaliani.it)

----------------------------

​Pubblicato sul tema: Fiera del Levante, Bologna dice sì all'alleanza con Bari. Ambrosi felice