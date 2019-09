FdL, primo Fuori Salone in CCIAA a Bari: "Terra al cubo"

E' l'installazione collettiva "Terra³ - noi x noi x noi" a inaugurare, presso la Camera di Commercio di Bari, il primo Fuori Salone #nonabbiamounpianetaB della 83^ Fiera del Levante, che quest'anno pone al centro dell'attenzione il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale e del futuro del Pianeta.

"E' un tema che non può restare sul piano intellettuale del dibattito - spiega il presidente dell'ente Alessandro Ambrosi - ma deve entrare concretamente nella nostra vita, orientando le azioni di tutti, indistintamente, in modo sostenibile. Da qui la necessità di coinvolgere l'intera città e ben oltre lo spazio fieristico. La Camera di Commercio di Bari diventa così, grazie alla mostra, l'epicentro della campagna di sensibilizzazione. Si tratta di una vera e propria chiamata alle arti, in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari, la rete Bari Social Book e moltissime realtà del capoluogo di regione".

Nel Salone "San Nicola" dell'ente camerale barese, diciotto artisti daranno vita a "Terra³ - noi x noi x noi". Ciascuno di loro lo farà avendo a disposizione un metro cubo per la propria opera. Il tessuto marrone, evocativo della terra, sarà elemento di connessione fra le tante creazioni; le nutrirà e le spingerà ad evolversi, a moltiplicarsi e soprattutto a interagire. Terra elevato al cubo, appunto, come recita il titolo dell'installazione. La mostra resterà aperta fino al 22 settembre dalle 10 alle 20.

"Ci sono questioni - sottolinea Ambrosi - che gli individui, anche se armati di buona volontà, non possono affrontare, né cercare di risolvere, da soli. E cosa sono le istituzioni se non fari che illuminano il cammino dei singoli, dando al loro agire un valore e una finalità collettiva? E' la ragione che ci ha mosso a ideare il fuori salone e questa mostra, tanto che la singola opera parte dell'installazione, esaltando l’individualità creatrice nella dimensione collettiva, diventerà ricerca di riequilibrio e di riconciliazione con gli elementi della natura attraverso la formula NOI x NOI x NOI, ricalcando la formula del metro cubo: V= L x L x L. Il pianeta terra è di tutti e NOI tutti dobbiamo prendercene cura".

Gli artisti coinvolti: Macrohabita; Francesco Poli; Francesco Mangini; Michele Carnimeo; Delia Sforza; Marialuisa Dilillo; Luca Cascella; Pino Incredix; Angela Consoli; Paolo Tinella; Manlio Epifania; Giovanni Ponzetta; Sergio Scarcelli; Elisabetta Liddi; Massimo De Lillo; Marco Pontrelli; Vito Moccia; Luca Cianciotta/Massimo Di Lillo. La curatrice è: Sibilla Potenza.

Inoltre, sempre nel salone della Camera di Commercio, ci sarà in contemporanea un'altra installazione, realizzata dal Punto Impresa Digitale - il progetto dell'ente barese dedicato al mondo dell’innovazione e della tecnologia. Il messaggio: grazie all’intelligenza artificiale e all’energia solare è possibile un nuovo tipo di tecnologia al servizio dell’ambiente, capace di riconoscere la spazzatura, raccoglierla e ripulirla.

