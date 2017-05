Federico Zampaglione dei 'Tiromancino' a Brindisi

C’è grande attesa a Brindisi per l’arrivo di Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino, uno dei più importanti (e famosi) gruppi della scena musicale italiana. In concomitanza con l’uscita del loro ultimo singolo, Federico Zampaglione è a Brindisi in veste di scrittore. Insieme a Giacomo Gensini, ha infatti scritto per Mondadori il romanzo “Dove tutto è a metà”, stesso titolo del brano che da giorni è in programmazione in tutte le radio.





L’appuntamento, organizzato da la Feltrinelli point Brindisi, è per sabato 13 maggio, alle ore 18.30, presso la Sala Università di Palazzo Nervegna a Brindisi in via Duomo (ingresso libero).

Coniugando talenti e temperamenti in una jam session inattesa e sorprendente, Federico Zampaglione e Giacomo Gensini danno vita a un romanzo fresco, generoso e pieno di ritmo, che racconta l’amicizia, i sogni e le passioni di donne e uomini di generazioni diverse, disperatamente, come tutti, alla ricerca della felicità.

La trama del romanzo

Il Morrison Café è il tempio della scena musicale alternativa romana, e qui il giovedì sera suonano i Bangers, vent’anni e un rock “come un cielo sterminato e altissimo, bianco di nuvole trascinate via da un vento violento”. Lodo è il cantante. Grande talento e un’assodata allergia al palcoscenico, occhi azzurri magnetici e un’energia irrequieta che attende di potersi sprigionare, se solo lui sapesse come farlo.

Lodo è innamorato di Giulia, una delle sue coinquiline, a Roma per studiare recitazione e cercare di sfondare come attrice, una ragazza intensa e carismatica che con la sua sola presenza è in grado di mandarlo in tilt e azzerargli i pensieri. Libero Ferri è un cantautore pop che un tempo riempiva gli stadi, ma dopo un paio di dischi sbagliati non riesce a venir fuori da un terribile blocco creativo.

Il successo gli ha assicurato il benessere e una villa dotata di una sala d’incisione super accessoriata, in cui trascorre giornate frustranti a caccia di un’ispirazione che pare svanita. Accanto a lui Luna, la sua bellissima moglie, affermata press agent, sicura di sé, che da anni lo sostiene, ma che Libero teme di perdere, come ha perso il successo e la fama.

Una ragione in più per cercare di mettere a segno il Grande Ritorno. Lodo sente che il mondo è là fuori, pronto a essere conquistato, ma talvolta gli sembra impossibile persino provarci. Vorrebbe essere più simile a Giulia, che affronta la grande città con coraggio, nonostante una famiglia lontana e ostile. Libero dal canto suo teme che il meglio per lui sia passato, ha bisogno di tornare a credere in ciò che fa, di ritrovare il se stesso di una volta. Luna invece vorrebbe spingerlo a vivere guardando avanti, magari mettendo al mondo un figlio.

Strade che parrebbero destinate a non incontrarsi mai, quelle di Lodo e Libero, ma quando invece si incrociano, ecco scoccare la scintilla in grado di rimettere tutto in gioco. Tra amori e tradimenti, concerti travolgenti, party lussuosi, incomprensioni e riconciliazioni, successi, fallimenti e colpi di scena, i protagonisti si troveranno a fare i conti con i propri punti di forza e le fragilità, e a compiere scelte che condizioneranno le vite di tutti.

Federico Zampaglione è il cantante dei Tiromancino, creatore di brani di grande successo. E’ inoltre regista cinematografico e autore di testi per altri cantanti.

Giacomo Gensini, scrittore e sceneggiatore, vive e lavora a Roma. Per Mondadori ha pubblicato “Genova sembrava d’oro e d’argento” e “I milionari” con Luigi Alberto Cannavale. Insieme, Zampaglione e Gensini hanno realizzato le sceneggiature di “Shadow” e “Tulpa”.