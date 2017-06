'Festa a Mare' da Tuccino Sostenere la lotta alla SLA

Una sorta di 'Messa laica di fronte al Mare', concelebrata da un consesso di amici di vecchia data, per testimoniare legami, rispetto e professionalità, nel segno dell'autentico sentimento meridiano della solidarietà, e rinnovando il piacere dell'apprezzare "in compagnia" sapori, tesori e privilegi che la Natura da sempre ci concede. Cardinali, vescovi e presbiteri d'ogni risma della cucina mediterranea, in un concistoro originalissimo, per giubilare il Pontefice dei fornelli e del mare di Puglia, la cui predica sarà affidata rigorosamente al "Pulpito".





Lunedì 19 giugno, presso il ristorante “daTuccino” a Polignano a Mare, torna “Festa a Mare“, l’evento fortemente voluto da Pasquale Tuccino Centrone, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica e alla lotta contro la SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, che purtroppo da anni affligge anche lo stesso “Tuccino”.

Divisa in due momenti, Festa a Mare si svolgerà presso il ristorante “daTuccino” (via Santa Caterina, Polignano a Mare - Bari) negli spazi interni ed esterni affacciati sul mare.





La prima parte inizierà alle ore 13.00 con “Il Pranzo Buono per Pasquale”, un esclusivo appuntamento riservato a soli 140 ospiti (le prenotazioni che riguardano il pranzo sono già da tempo “sold out”), dove a cucinare per i fortunati commensali, ci sarà una brigata letteralmente stellare, formata da oltre 30 chef Michelin. All’evento saranno presenti: Pietro Zito, Felice Sgarra, Lino Scarallo, Paolo Barrale, Peppe Aversa, Agostino Malapena, Gianluca D’Agostino, Angelo Sabatelli, Nicola Fossaceca, Maria Cicorella, Andrea Ribaldone, Domenico Scingaro, Vitantonio Lombardo, Salvatore La Ragione, Paolo Cappuccio, Mario Musci, Alessio Di Micco, Mauro Pansini, Antonio Scalera, Antonella Ricci, Vinod Sookar, Peppe Stanzione, Andrea Cannalire, Girolamo De Bari, Vito Aversa, Enzo Florio, Tiziano Tommasini, Lorenzo Carone, Lucio Mele, Teresa Galeone, Michelina Fischetti, Vito Netti, Pasquale Palamaro, Giovanni Mariconda, Riccardo Faggiano.





La colonna sonora del pranzo sarà curata dalla voce calda e mediterranea di Raiz, il cantante napoletano leader degli Almamegretta, che si esibirà anche nella seconda parte della giornata. Accanto alla storica voce di “Sanacore” e “Nun Te Scurda’ ”, ci sarà anche la presenza di molti volti noti del mondo della gastronomia, della cultura e dello spettacolo, che, attraverso tantissimi messaggi di vicinanza, anche quest’anno hanno voluto sostenere l’iniziativa benefica di Pasquale.

La seconda parte della giornata, sarà “aperta e gratuita per tutti” e prenderà vita dalle ore 19.30, negli spazi sul mare antistanti il ristorante, in un paesaggio marino unico in Puglia e nel mondo per la sua bellezza. Sarà questa la vera e propria “Festa a Mare”, in ricordo di quelle feste che un tempo si svolgevano sulla scogliera per aprire la stagione estiva, con musica, cibo e tanto divertimento.





Qui, sul grande palco allestito sul mare, si esibiranno oltre al già citato Raiz, le voci dei Blindur, Savio Vurchio, Edith Valerio e Michele Marmo, accanto alla esilarante comicità di Dino Paradiso (il lucano di “Colorado”), Checco Lione (il Supereroe Pugliese di “Avanti un Altro”), Nduccio (un monumento della comicità abruzzese) e la coinvolgente Rimbamband, assieme a tanti altri ospiti a sorpresa. Alla fine della serata, come in ogni festa che si celebra da queste parti, via libera ii fuochi d’artificio in mare.





Sotto le luminarie e coccolati dal rumore del mare, sarà possibile gustare le specialità tutte pugliesi preparate all’interno dell’area food, uno spazio dedicato alle migliori eccellenze di Puglia, che vedrà la presenza di numerosi artigiani del gusto e del vino di questa regione. Sarà possibile accedere all’area food attraverso l’acquisto di un ticket dal costo davvero simbolico.





Durante la Festa di Polignano a Mare, sarà presentato il libro intitolato “Diversamente Innamorato”, che racchiude una raccolta di pensieri scritti dallo stesso Pasquale Tuccino Centrone, capace di far entrare il lettore in contatto con quel luogo dello spirito dove l’involucro esteriore dell’uomo diventa del tutto inutile. Il libro è curato da Gianni Ferramosca ed edito da Foodink Editore.





Presentata interamente da Mauro Pulpito, l’iniziativa è resa possibile grazie all’energia e all’entusiasmo dei familiari e degli amici di Pasquale “Tuccino”, guidati dall'amico di sempre, Vittorio Cavaliere, e accompagnati da un team motivato ed affiatato. L’iniziativa vanta il Patrocinio del Comune di Polignano a Mare e il prezioso supporto di numerosi e sensibili partner, coinvolti a coindividere lo spirito straordinario di Festa a Mare.

​Il ricavato dell’intero evento sarà destinato alle associazioni AISLA Onlus e ConSLAncio, impegnate da anni nel supporto dei malati di SLA.

