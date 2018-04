Festival Legalitria, la lettera di Giovanni Impastato

Per il primo Festival della Legalità in Puglia 'Legalitria'

Cari amici del Festival della Legalità "Legalitria",





ci tengo a scusarmi per non poter essere con voi oggi, ma in questi giorni ci prepariamo a una data molto importante, il 9 Maggio.

Quest’anno sarà il quarantesimo anniversario dell’uccisione di Peppino e non posso allontanarmi da Cinisi. Il Nove Maggio sarà un momento importante dove il tema portante delle nostre iniziative riguarda l’impegno antimafia e quello della negazione dei diritti umani. Nell’occasione vogliamo trasmettere alle nuove generazioni il messaggio di Peppino, che è un messaggio di lotta, di impegno, di rottura e di speranza.

A questo punto penso sia il caso di evidenziare il vero concetto di legalità, che non è solo quello che spesso si racconta nelle scuole: rispettare le leggi, pagare le tasse e compiere tutta una serie di doveri. La legalità in primo luogo è il rispetto della dignità umana, dei diritti umani e del lavoro.





In occasione del vostro incontro tengo a indicare un altro aspetto molto importante da evidenziare: la disobbedienza civile come punto massimo della legalità, che significa lottare davanti alle tante ingiustizie.

Come diceva Don Milani: “L’obbedienza non è sempre una virtù”, a questo punto penso sia importante trasmettere ai giovani la ribellione contro ogni forma di ingiustizia per evitare che possa crescere una generazione di rammolliti. I giovani devono alzare la testa, mantenere la schiena dritta e pensare al futuro con dignità, rifiutando ogni forma di indifferenza e di rassegnazione, questo è l’insegnamento che ci ha lasciato Peppino.





La legalità, intesa solo come una serie di doveri, ha causato molti danni, se proprio dobbiamo continuare a pronunciare questa parola aggiungiamo Democratica, Costituzionale, Antifascista, se no rimane una cosa vuota e senza un senso. Nel rispetto della Costituzione che ha nel suo DNA l’antifascismo, il lavoro, la dignità umana ed una serie di leggi che ci hanno aiutato a crescere come società, contro quelle leggi che invece hanno cercato di bloccare la democrazia in questo Paese.

