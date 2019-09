Festival Troia Teatro 2019, successo per l'edizione Pirata

Entusiasmo, partecipazione e soddisfazione diffusa per l’edizione “Pirata” del Festival Troia Teatro 2019, che ha testimoniato - ancora una volta - quanta creatività possa scaturire dalle condizioni avverse e dalle mille difficoltà affrontate dal gruppo animatore della manifestazione che da quattordici anni porta “il teatro in piazza” a Troia (Fg).

Una manifestazione costretta quest’anno ad andare oltre i finanziamenti stanziati dal Comune di Troia, senza il cui appoggio non ci sarebbe stata un’edizione 2019, e che servirà a raccogliere fondi per saldare i debiti contratti per aver anticipato i crediti delle tre precedenti edizioni.

“Bella e gratificante la risposta da parte della società civile, che ha sempre sostenuto anche economicamente l’iniziativa, con la filosofia del cappello - dichiarano gli organizzatori - e che pure stavolta è stata sensibile alle nostre difficoltà, facendoci pervenire a vario titoli attestati di stima e di solidarietà”.

Prima fra tutti, l’associazione teatrale de “I Senza Faccia” ha deciso di stanziare un importante contributo in denaro a sostegno del Festival, con la finalità di continuare e rilanciare le sue attività: “Questo gesto ci ripaga dell’impegno profuso nel corso degli anni - aggiungono gli organizzatori - e diventa modello per altre realtà, private e non, che hanno dimostrato vicinanza al festival”.

“Non abbiamo coinvolto in questa programmazione 2019 le attività economiche Eceplast e Sica dal 1929/Re-Hash, che da sempre hanno sostenuto il festival - precisano dallo staff del FTT - in quanto nella situazione in cui ci siamo ritrovati, non abbiamo avuto la possibilità di lavorare ai progetti specifici nati con il loro contributo, progetti che ci auguriamo possano essere ripresi in futuro”.

Nell’edizione 2018 il Festival rifletteva sul tema dell’esperienza, della relazione tra attore e spettatore, che si fa ogni volta unica e irripetibile. Una relazione diretta, non differibile, non mediabile e, soprattutto, autentica. Un’autenticità che il Festival Troia Teatro ha cercato di mantenere in questi anni con tutti i protagonisti della kermesse teatrale, dalle istituzioni agli sponsor, programmando e proponendo spettacoli, artisti e performance capaci di dare agli spettatori la possibilità di incontrare l’altro, la differenza, lo straniamento.

“Abbiamo lavorato a questo progetto “politico” servendoci di mezzi pubblici e privati - ha dichiarato Francesco De Santis direttore artistico - mettendoci il nostro tempo ed il nostro lavoro, senza mai legarci politicamente a nessuno, senza mai prendere compensi o rimborsi economici per il lavoro svolto”.

“Abbiamo fatto questo dal 2005 - ha sottolineato De Santis - ma quest’anno qualcosa si è spezzato e la nostra capacità di resistenza ha iniziato a vacillare, con uno staff sempre più risicato ed una situazione finanziaria inaspettata. Risultati vincitori del bando triennale regionale del 2017/2019, che ci avrebbe nelle premesse garantito maggiore stabilità, in realtà si è rivelato un boomerang”.

“Dagli iniziali 13.500 € per l’annualità 2017, notificati secondo determina pubblica, ci è stato riconosciuto un finanziamento di 257,19 €. Speriamo vivamente che l’incontro richiesto alla Regione Puglia possa chiarirci la motivazione dei criteri di assegnazione”.

“Nel contempo il Comune di Troia - ha precisato De Santis - ci ha chiesto, con convinzione, di non abbandonare gli sforzi fatti in questi anni di crescita e di organizzare ‘comunque’ l’edizione del 2019, pur stanziando un contributo inferiore rispetto ai finanziamenti passati”.

Grazie, allora, all’appoggio di amici artisti, che hanno attraversato e amato il festival in questi anni e che conoscono bene la situazione, abbiamo deciso di lanciare un’edizione del Festival Troia Teatro che abbiamo, per questo, voluto chiamare “edizione Pirata”.

L’abbraccio della città e il sorriso dei bambini ci dicono che “lo sforzo valeva l’impresa”, confermando tutti i motivi, per cui questa 14^ edizione del Festival Troia Teatro resterà “Pirata”:

Pirata perché non chiediamo cultura, ce la rubiamo.

Pirata perché nascosta nel grande mare dei grandi eventi.

Pirata perché naufraga sull’isola che non conosce turismo

Pirata perché politica nei fatti e nella sostanza.

Pirata perché conquistata con la forza.

Pirata perché comunitaria.

(gelormini@affaritaliani.it)