FI in Puglia: 'Non abbiamo bisogno di viceconsoli'

I consiglieri regionali Nino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso, in una nota comune: “In gergo giornalistico, quando qualcuno si precipita a smentire una notizia, si dice che la confermi. Infatti, subito dopo aver smentito l’intenzione di entrare in Forza Italia, il senatore Massimo Cassano riuniva i suoi uomini, alcuni dei quali continuavano a sostenere Emiliano alle primarie del PD, per convincerli a passare insieme a lui. Non solo: proseguiva, con alcuni vertici romani del nostro partito, nelle trattative per questo trasferimento. Lo diciamo con chiarezza: Forza Italia Puglia non ha bisogno di nuovi viceconsoli, ma di azione, riconoscibilità e credibilità".





"Il messaggio è per tutti - aggiungono - e non solo per i vertici del nostro partito. Non abbiamo bisogno di innesti inopportuni e...opportunistici, immaginando che tali movimenti portino l'automatico trasferimento di voti. Perché, se ciò accadesse, sicuramente ne perderemmo altrettanti! Oggi diciamo ancora "no" ad operazioni oscure e squalificanti, ribadendo che un partito è di chi vi milita, di chi lo fa vivere, lo alimenta mantenendo sedi e svolgendo attività e rendendolo credibile con la propria persona".

"Assisteremmo alla sostituzione di un gruppo dirigente con un altro - prosegue la nota - ben sapendo che i voti del senatore, che non corrispondono certamente ai numeri che vengono sbandierati nelle stanze delle trattative romane, Forza Italia se li può prendere, uno per uno, continuando a percorrere un cammino politico chiaro, coerente e lineare. Un buon lavoro che stiamo facendo in consiglio regionale dove, invece, il consigliere di riferimento di Cassano è appiattito sulle posizioni del presidente Emiliano e i suoi uomini sono gratificati anche da posizioni di sotto governo. Non c'è proprio bisogno di vecchi ritorni che, peraltro, servirebbero solo al suo tornaconto politico e non certo a Forza Italia".





"È noto e ci meravigliamo - sottolineano - che ciò non sia compreso appieno, che l'attrattiva di un sottosegretario è determinata solo dalla calamita del potere che attrae consenso. Senza quella calamita, vale il movimento di opinione che il centrodestra può creare".

"L'unica politica territoriale, di cui Forza Italia può essere portatrice - precisano poi - si può ottenere da un lato con la costruzione di un'alternativa contro l'azione del governo a guida PD che ha danneggiato l'Italia (e di cui il nostro Cassano continua sfacciatamente e pervicacemente ancora a far parte); e dall'altro, proponendo contenuti contro il vuotismo a cinque stelle".

"Dalle nostre parti - concludono i consiglieri Fi - si dice: Dove hai fatto l'estate, puoi farti pure l'inverno".