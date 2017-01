Fiera del Levante, il ritorno a Bari di 'BiancoCasa Mediterranea' 4-6 feb

Dal 4 al 6 febbraio, nel modulo 4 del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, torna BiancoCasa Mediterranea. Oltre 50 marchi presenteranno le nuove collezioni di tessile per la casa, oggettistica d’arredamento, intimo e lingerie ad un pubblico specializzato di dettaglianti e operatori di settore. Grande attesa per il ritorno di un evento fieristico concreto, efficiente e al servizio del mercato, rinato per forte richiesta dei negozianti indipendenti di tutta l'area Centro-Sud italiana.





Ancora una volta, a fianco di Fiera del Levante nell'organizzazione dell'evento, la preziosa collaborazione di A.R.T. - Agenti Rappresentanti Tessili, per tre giorni di anteprime dedicate alla “Home fashion”.

"Al posto giusto, nel momento giusto. Questa definizione calza a pennello - dichiara Ettore Lupelli Consigliere dell'A.R.T - per la rinascita, dopo quasi dieci anni, di BiancoCasa Mediterranea nei padiglioni di Fiera del Levante. Ancora una volta sarà un evento utile e concreto: uno strumento di lavoro e d'incontro per la produzione manifatturiera italiana dei comparti interessati, con il meglio della distribuzione indipendente e specializzata di biancheria per la casa, tessile d'arredamento e accessori, complementi d'arredo, intimo e lingerie".

A presentare l'evento, insieme al Commissario Straordinario dell'Ente Fiera del Levante, Antonella Bisceglia, anche l'Assessore allo Sviluppo Economico del comune di Bari, Carla Palone, il presidente della CCIAA di Bari, Alessandro Ambrosi, e il consigliere dell'A.R.T. Ettore Lupelli.



Sarà una fiera completa per la varietà merceologica che abbraccia; strategica, per la collocazione geografica in Puglia; conveniente, per i bassi costi espositivi e di ospitalità che offre il capoluogo pugliese, con una ricettività in strutture di ottimo livello.

In sintesi un evento che mira a favorire l'incontro tra chi ha scritto la storia dell'Home Fashion italiana, il folto nucleo delle PMI italiane di settore e il gruppo, ancora importantissimo, dei negozi specializzati del comparto.

Con questo biglietto da visita, e in veste rinnovata, si presenta BiancoCasa Mediterranea. La rassegna, che sarà inaugurata sabato 4 e si protrarrà fino a lunedì 6 febbraio 2017, presenterà le nuove tendenze moda dell’abitare “soft” e illustrerà i trend dell’intimo, della lingerie e dell’oggettistica d’arredamento. In una logica trasversale e moderna che vede la casa come il centro di un progetto di personalizzazione, che ha varie articolazioni ma è sempre più un unico coordinato, soprattutto nelle scelte del mix merceologico d'offerta dei dettaglianti del Centro-Sud.

L’evento, soprattutto in questo momento congiunturale, assume un ruolo delicato e importante: i consumi si contraggono, le scelte dei consumatori si modificano, si affacciano nuovi modelli e luoghi di acquisto, ma la caratteristica del panorama distributivo italiano vede ancora il dettaglio specializzato giocare un ruolo fondamentale, a patto che quest'ultimo sia capace di rinnovarsi e riprendere in mano la guida di un modello distributivo fatto di originalità, servizio, esclusività e garanzia qualitativa.

Il dettaglio specializzato ha bisogno di partner certi e affidabili che lo aiutino a uscire dalla sterile e inefficace battaglia al ribasso del prezzo; ha bisogno di fornitori che siano in grado di rompere i meccanismi di replicazione di un prodotto sempre uguale a se stesso e sappiano offrire quel grado di personalizzazione e servizio che l'utente finale chiede a un dettaglio specializzato.

Proprio questo vuole offrire BiancoCasa Mediterranea: un evento rinnovato per una rinnovata occasione d'incontro tra due protagonisti del mercato che molto possono ancora dire se collaborano fra loro: le piccole e medie imprese produttrici italiane e i negozianti specializzati.

La manifestazione di Bari offrirà ai visitatori, per questa sua"prima" di ritorno, un buon palcoscenico di aziende: fra le imprese presenti, Missoni Home, Milano Confezioni (nuova azienda di Giuseppe Bellora, che torna così a esporre in una manifestazione di settore con i suoi brand My Style Home, Spaziale Splendy, Zanotto Nives e Petit Lazzari), Minardi, Mirabello - Carrara del Gruppo Caleffi, Liu Jo, Byblos, Armata di Mare, David Collection e tante altre.

BiancoCasa Mediterranea sarà aperta dalle 9,30 alle 19 nei giorni di sabato e domenica e dalle 9,30 alle 17 nella giornata di lunedì, l’ingresso è gratuito ma riservato ai compratori specializzati, italiani ed esteri dei settori di riferimento.

