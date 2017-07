Fiera del Levante, in attesa di Bologna la Caravella al giro di boa n. 81

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme a lla commissaria della Fiera del Levante, Antonella Bisceglia, e alla consigliera regionale, Grazia Di Bari, hanno partecipato all'incontro con i sindacati della Fiera del Levante, che si è svolto nelle sale del Consiglio regionale: "Un incontro proficuo con le rappresentanze sindacali della Fiera del Levante", ha detto Decaro, "Abbiamo rassicurato tutti i presenti e i lavoratori sulla volontà della fiera di Bologna di lavorare con la fiera di Bari. Ci sono stati dei piccoli problemi che hanno portato a dei rinvii legati all'aumento di capitale ma il prossimo 24 luglio all'ordine del giorno dell'assemblea emiliana c'è l'approvazione del Piano per Bari".





"Contemporaneamente - ha aggiunto il Sindaco - abbiamo rassicurato tutti sull'organizzazione della campionaria del prossimo autunno, già domani partiranno i primi inviti. Questa è stata, inoltre, l'occasione per annunciare, insieme alla Regione, il nostro intento di investire ancora sul quartiere fieristico e sui suoi immobili che saranno valorizzati attraverso nell'ottica della vocazione di questa zona a diventare il quartiere del tempo libero che potrà ospitare manifestazioni ed eventi".





“Abbiamo rassicurato - ha ribadito il presidente Emiliano il personale i sindacati sulla piena volontà della Regione e dei soci - Città Metropolitana, Camera di Commercio e Comune di Bari di sostenere la Fiera con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione".

"Non ci preoccupa il protrarsi della deliberazione da parte di Fiera di Bologna - ha precisato il Governatore - abbiamo garanzie politiche e istituzionali che escludono che il ritardo nasconda altre questioni. La Fiera del Levante avrà piacere di stipulare questo accordo con Fiera di Bologna, ma nel frattempo è in grado di andare avanti senza nessun tipo di preoccupazione”.





“Un messaggio sopra tutti gli altri: tutti gli operatori - ha proseguito Emiliano - che sono interessati a partecipare alla fiera campionaria di settembre dal 9 al 17 possono e devono farlo, perché sarà un’edizione particolarmente bella, con a breve altre novità perché impegneremo il quartiere fieristico non solo per la Fiera, ma anche per attività culturali che costruiranno parte dell’identità della città tramite le sue infrastrutture materiali e immateriali".





"Questo di oggi è un segnale di tranquillità verso il personale, che ringraziamo per i sacrifici che sta facendo verso la riduzione dei costi", ha concluso Emiliano, "Ringraziamo infine anche la commissaria Antonella Bisceglia e i sindacati: la riunione odierna è la conferma che quando si affrontano insieme le situazioni difficili, si riesce a trovare una quadratura”.

