Fiera di Foggia - 68^ edizione Apertura con l'Ass. Leo Di Gioia

L’assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, inaugurerà nel Palazzo Congressi, la 68esima edizione della Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia (dal dal 28 aprile al 1° maggio), insieme agli assessori regionali al Bilancio, Annamaria Curcuruto, ed al Bilancio ed Affari Generali, Raffaele Piemontese.





Sarà lo stesso di Gioia, insieme all’assessore regionale all’Urbanistica Annamaria Curcuruto, ad aprire i lavori del Forum nazionale delle Foreste (Area Convegni-Pad. Nuovo presso la Fiera di Foggia), seguito da una tavola rotonda “Foreste e produttività” moderata dal giornalista, geologo e divulgatore Mario Tozzi. Le conclusioni saranno affidate al direttore di Dipartimento regionale Agricoltura, Gianluca Nardone.

A seguire, l’assessore di Gioia, interverrà nel corso del convegno dedicato ai “I Piani Nazionale e Regionali 2014–2018: attività e prospettive”, organizzato dalla Asl di Foggia, Inail, il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro (CTIPLL) e la Società nazionale Operatori di prevenzione (SNOP).

Nel pomeriggio sarà presentato alla stampa, ai tecnici e al pubblico interessato, il nuovo sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

Previsti, inoltre, altri due incontri di approfondimento dedicati al PSR : il primo, alle ore 15.30, sarà nell’Area Convegni Sala B (Spazio MIA –Multifunzionalità In Agricoltura), Pad. Nuovo, dal titolo “Sostegno del PSR Puglia 2014-2020 all'utilizzo di strumenti finanziari" ; il secondo alle ore 16.30, nello stesso Padiglione, Sala B, sarà dedicato alla Misura 8 del PSR 2014-2020, “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”.

Alle ore 20.00, infine, la giornata si concluderà con il “Galà dei Contadini”, organizzato dall’Hub Rurale ‘Vàzzap’.





PROGRAMMA 68^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia in collaborazione con Assessorato Agricoltura, Risorse agroalimentari -Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della REGIONE PUGLIA



ore 8.30 – PALAZZO UFFICI, Sala Consiglio Convegno “I piani nazionali e regionali 2014-2018: attività e prospettive” saluti Vito Piazzolla,ASL FG Direttore Generale Leonardo di Gioia,Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia Rinaldi Domenico,RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza modera Francesca Zampano,Sezione Promozione Salute e Benessere dellaRegione Puglia Eugenio Ariano,Coordinatore Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura Vincenzo Laurendi,INAIL Dipartimento Innovazioni e Sicurezza Impianti - Settore Ricerca Manuela Peruzzi,SPISAL Verona Referente Piano Regionale Agricoltura Veneto Focus sul temaI Lavori Forestali Dario Uber,UOPSAL,AziendaProvinciale per i Servizi Sanitari di Trento Tiziano Ficcadenti,SPSAL AV 4 Coordinatore progetto prevenzione in agricoltura Marche Claudio Colosio,ICRH (International Centre for Rural Health) ASST s. s. Paolo e Carlo Milano Giuseppe Gigante, Direzione INAIL Regione Puglia Michele Gramazio,Preside Istituto Agrario “Einaudi-Grieco” di Foggia Antonio Nigri - SPESAL Azienda Sanitaria Locale della provincia di FG a seguireTavola rotonda sul temaIstituzioni e Forze Sociali coordinano Fulvio Longo ed Eugenio Ariano interventi Antonella Di Modugno, ITL di Foggia Referenti Associazioni di Categoria, Associazioni Sindacali, Università degli Studi di Foggia



ore 9.30 – PADIGLIONE NUOVO Apertura della 68^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura e Zootecnia di Foggia saluti Potito Belgioioso,Commissario straordinario Ente Fiera di Foggia Franco Landella, Sindaco di Foggia Francesco Miglio, Presidente Provincia di Foggia Fabio Porreca, Presidente Camera di Commercio interventi Anna Maria Curcuruto,Assessore Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio della Regione Puglia Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio, Sport e Politiche Giovanili della Regione Puglia Leonardo di Gioia,Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia



ore 10.00 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala A Forum Nazionale delle Foreste "Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale italiano" saluti Leonardo Di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia Anna Maria Curcuruto, Assessore Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio della Regione Puglia introduzione e inquadramento Raoul Romano, Ricercatore CREA, Centro Politiche e bioeconomia, “Il patrimonio forestale italiano: realtà o entità” segue tavola rotonda modera Mario Tozzi -Giornalista, geologo e divulgatore scientifico interventi programmati di 5/10 minuti da parte dei principali portatori di interesse locale e nazionale conclusioni Gianluca Nardone, Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia



ore15.00 – PADIGLIONE NUOVO - Area Convegni, Sala A Convegno “Bonifica Montana e sviluppo del Gargano" saluti Potito Belgioioso, Commissario straordinario Ente Fiera di Foggia Giuseppe De Filippo, Presidente Anbi Puglia relazione introduttiva Eligio Giovan Battista Terrenzio, Presidente Consorziodi Bonifica Montana del Gargano interventi programmati





VENERDÌ 28 APRILE 2017



Francesco Gentile, Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali Università degli Studi di Bari, “Importanza delle sistemazioni montane per la sicurezza del territorio” Pasquale Pazienza, Dipartimento di Economia Università degli Studi di Foggia, “La Direttiva UE sul CCS e le opportunità di mercato per il settore forestale del Gargano” conclusioni Leonardo di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia



ore15.00 – PADIGLIONE 71 –Sala Convegni Convegno “L’Alternanza Scuola Lavoro.Opportunità per la rete degli istituti agrari pugliesi.Il ruolo degli imprenditori della meccanizzazione agricola” interventi Anna Cammalleri, Direttore Generale dell’U.S.R. per la Puglia Carla Galdino, MIUR Sfide ed opportunità dell’A.S.L. Il protocollo d’intesa siglato con UNACMA Angelo Scalisi, MIUR L’inclusione degli studenti nei percorsi di A.S.L. Raffaele Fragassi, A-PUGLIA Presidente della Rete pugliese degli Istituti agrari Nicola Savino, Presidente ITS “Basile Caramia” di Locorotondo (BA) Gianni Di Nardo, UNACMA– Le attività del Mech@griJOBS e “Adotta una scuola” Marco Acerbi, FEDERUNACOMA – Le esigenze dei costruttori coniugate con l’A.S.L. Roberto Guidotti, CAI UNIMA-CONFAI –Il contoterzismo, ottima opportunità per l’A.S.L. Raimondo Giallella, Sindaco del Comune di Pietramontecorvino Tania Di Benedetto, Presidente di ConsorzioMasserie Didattiche di Puglia



ore15.00 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Presentazione del nuovo portale PSR Regione Puglia 2014-2020 intervengono Leonardo Di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia Gianluca Nardone, Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia



ore15.30 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Seminario “Sostegno del PSR Puglia 2014-2020 all'utilizzo di strumenti finanziari”(artt.37-46 Reg.(UE) 1303/2013 saluti Leonardo Di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia interventi Gianluca Nardone, Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia Francesco Ranieri, Responsabile Monitoraggio e Ingegneria Finanziaria PSR Puglia 2014-2020 Dario Quatrini, Lattanzio Group







ore16.30 – PADIGLIONE NUOVO - Area Convegni, Sala B Workshop “PSR 2014-2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (Misura 8 –Sottomisure 8.3/8.4) saluti Luigi Miele, Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia introduzione Domenico Patella, Studio Tecnico EuD Engineering -Foggia modera Domenico Campanile, Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia interventi Giuseppe Clemente,Responsabile di Raccordo PSR 2014‐2020 Regione Puglia “Il PSR 20142020: opportunità di sviluppo locale.Le Sottomisure 8.3 ed 8.4 del PSR Puglia 2014-2020” Antonio Del Re, Coordinatore Tavolo Tecnico CON.F.A.T. (Consorzio Forestale Ambiente e Territorio) “L'esperienza delle imprese forestali nell'attuazione delle misure del PSR Puglia” Giovanni Russo,Capo Settore Forestale Consorzio di Bonifica Montana del Gargano –vice Presidente AIPIN –Sezione Puglia (accreditamento Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia)



ore18.30 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Workshop “Gestione del Verde Pubblico con metodo biologico” introduce Domenico Patella,Studio Tecnico EuD Engineering -Foggia interventi Rosabella Milano,P.O. Pianificazione e Programmazione Forestale, Servizio Risorse Forestali Regione Puglia: Tutela e conservazione del patrimonio forestale regionale. Gianluca Cristoni, Presidente Fondazione Biohabitat Fabrizio Cavallo, Agronomo (accreditamento Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia)



ore18.00 – PADIGLIONE NUOVO -AreaConvegni, Sala A Tavola rotonda “La valutazione delle azioni innovative di agricoltura sociale" interventi Leonardo di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio, Sport e Politiche Giovanili della Regione Puglia Giorgio Mercuri, Presidente Fedagri Matteo Cuttaneo, Direttore Confcooperative Foggia Danilo Lolatte,Direttore CIA Puglia Giuseppe Savino,Fuder Hub Rurale Vazapp Assunta Di Matteo, Coordinatrice Forum Agricoltura Sociale Francesco Rutigliano,Enologo modera Tatiana Bellizzi



ore20.00 – PADIGLIONE NUOVO Evento “Galà dei contadini” organizzato dall’Hub Rurale Vazapp



ore 9.00 – PALAZZO UFFICI, Sala Consiglio Convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura” modera Giancarlo Ruscitti,Direttore Dipartimento Promozione Salute e Benessere Sociale dellaRegione Puglia Fulvio Longo,ASL BA C coordinatore Direttori SPESAL saluti Vito Piazzolla,Direttore Generale ASL FG Carlo De Petris,Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL Colomba Mongiello, OnorevoleCommissione Agricoltura -Camera dei Deputati Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio, Sport e Politiche Giovanili della Regione Puglia Beniamino Deidda,già Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze Tommaso De Nicola,Direzione Centrale Prevenzione INAIL Giorgio Mercuri, Presidente di Fedagri Confcooperative Vincenzo Laurendi,Dipartimento Innovazioni e Sicurezza Impianti -Settore RicercaINAIL Maurizio Carmeno,Segretario Generale di Foggia CGIL Rodolfo Catarzi,Associazione rivenditori e concessionari macchine agricole UNACMA Giorgio Di Leone, Gruppo nazionale MSKSNOP



ore9.00 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Workshop "Il dissesto idrogeologico in Puglia - La situazione della Capitanata" interventi Vincenzo Di Canio,A.P. Raccordo Politiche Forestali Regione Puglia Servizio Risorse Forestali, Attuazione del Vincolo Idrogeologico RD 3267/1923 Francesco Morese, Assessore all’Ambiente del Comune di Foggia Giuseppe Campanaro, Sindaco del Comune di Castelluccio Nicola Gatta, Sindaco del Comune di Candela Davide Bonora, Consigliere ordine dei geologi Regione Puglia, Alfredo Pitullo,Consorzio di Bonifica di Capitanata per illustrazione attività di regimentazione, bonifica e pulizia corsi d’acqu Giovanni Russo,Capo Settore Forestale Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Vice Presidente AIPIN Sezione Puglia (accreditamento Ordine Geologi della Puglia eOrdine Ingegneri della Provincia di Foggia)



ore10.00 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala A Convegno “Monti Dauni: giovani e innovazione come valore aggiunto del territorio” interventi Michele Dedda, Sindaco di Bovino -coordinatore Comuni dei Monti Dauni Alberto Casoria, Presidente GAL Meridaunia Agostino Sevi,Dipartimento Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente -Università di Foggia Maria Elvira Consiglio, DocenteI.I.S.S. “Giannone-Masi” di Foggia- Presidente ITS Apulia Digital Maker conclusioni Leonardo di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia



ore11.30 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Workshop "Sistemi esperti per la gestione dell'irrigazione" saluti Miele Luigi, Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia







SABATO 29 APRILE 2017



28 APRILE 2017 29 APRILE 2017

ore 9.30/10.30/11.30/12.30 – PADIGLIONE 71 Workshop Mech@griJOBS

dalleore10.00 alle ore 18.00 – PADIGLIONE NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO AGEA “L’APP AGEA: le novità per gli operatori agricoli”



Luigi Nardella, Direttore area Agraria del Consorzio di Bonifica della Capitanata, “Il modello Capitanata neisistemi irrigui automatizzati” Domenico Patella,Studio tecnico EuD Engineering –Foggia: “Sistemi esperti di supporto alle decisioni per l’uso irriguo dell’acqua a servizio delle aziende agricole:” (accreditamento Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia)



ore 15.30 – PADIGLIONE 71, Sala Convegni Tavola rotonda “Finanziamenti e incentivi per l'acquisto di macchine agricole: le opportunità per agricoltori e contoterzisti" interventi Leonardo di Gioia,Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia Marco Acerbi, Responsabile Eventi di Federunacoma Roberto Guidotti, Responsabile Tecnico del CAI UNIMA-CONFAI Rodolfo Catarzi, Responsabile Tecnico di UNACMA Tullio Capobianco, Imprenditore e Membro del Consiglio Direttivo di UNACMA introduce e coordina Gianni Di Nardo, Segretario Generale di UNACMA



ore16.00 – PALAZZO UFFICI, Sala Consiglio Presentazione “WaterPlan –La filiera AgTech per l’irrigazione 4.0” interviene Marco Ciarletti, CEO Soonapse



ore17.30 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala A Convegno “Verso la legge regionale sull'agricoltura sociale tra normative ed esperienze a confronto" saluti Colomba Mongiello, OnorevoleCommissione Agricoltura -Camera dei Deputati Leonardo di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio, Sport e Politiche Giovanili della Regione Puglia Onofrio Giuliano, Vice Presidente Confagricoltura interventi Assunta Di Matteo, Responsabile Puglia Rete Fattorie Sociali Angelica Anglani,Referente per la Regione Puglia dell’Osservatorio nazionale per l’Agricoltura Sociale Marina Paolucci,Agronomo Forestale, Consulente Confcooperative Abruzzo Danilo Lolatte, Direttore CIA Puglia modera Patrizia Lusi,Presidente ASP dott. V. Zaccagnino



ore10.00 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala A Convegno “Tradizione e innovazione per l’agricoltura del futuro: il grano duro di Puglia” saluti eintroduzione Michele Ferrandino, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Foggia Miele Luigi, Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia interventi Michele Carlo Lo Storto, Agronomo esperto di ricerca agro-industriale Pasquale De Vita,Ricercatore CREA –Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia Giuseppe Savino, Fuder Hub Rurale Vazapp conclusioni Leonardo di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia





DOMENICA 30 APRILE 2017



29 APRILE 2017 30 APRILE 2017

dalleore10.00 alle ore 18.00 – PADIGLIONE NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO AGEA “L’APP AGEA: le novità per gli operatori agricoli”



dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00 - PADIGLIONE NUOVO, Area Masserie Didattiche Laboratori didattici“Impariamo facendo”a cura della rete delle Masserie Didattiche di Puglia

ore 9.30/10.30/11.30/12.30 – PADIGLIONE 71 Workshop Mech@griJOBS



ore10.30 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Workshop “Aspetti ambientali nella conduzione dell’azienda agricola” Marcello Oreste Di Giuseppe, Dottore di Ricerca Università degli Studi di Foggia Lucia Anna Cantanna e Domenico Patella, componenti studio Tecnico EuD Engineering e consulenti Consorzio di Bonifica di Capitanata (accreditamento Ordine Ingegneri della Provincia di Foggia)



ore17.00 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Workshop “Certificazione per aziende agricole e agroalimentari” Lucia Anna Cantanna e Domenico Patella, componenti Studio Tecnico EuD Engineering Luigi di Gioia, Kiwa Cernet Pasquale Franco Foglio,Vice Presidente dell’Ordine Tecnologi Alimentari Puglia (accreditamento Ordine Tecnologi Alimentari Puglia)



ore 17.00 – PALAZZO UFFICI, Sala Consiglio Convegno “Mercato cerealicolo: qualità, sicurezza alimentare e principio di precauzione. Il ruolo dell’informazione” interventi Andrea Di Benedetto, Agronomo e micologo Enzo Natoli, Genetista Roberto Carchia, Agronomo Giuseppe Cancellaro, Medico chirurgo gastroenterologo Vitale Edoardo, Magistrato Maria La Salvia, Biologa Università degli Studi di Foggia Marcello Amoruso, Coordinatoreregionale Fare Ambiente – Puglia Maria Grazia D’Ecclesis, Presidente Associazione Nazionale Sentieri della Legalità Saverio De Bonis, Presidente Associazione GranoSalus modera Attilio De Matteis, Giornalista



ore18.30 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala A Seminario "Diversificazione alieutica sostenibile nelle aree marino costiere garganiche: FEAMP opportunità e prospettive" interviene Lucrezia Cilenti,PhDricercatore CNR-ISMAR sede di Lesina



ore10.00 – PALAZZO UFFICI, Sala Consiglio “Terzo Forum Progetto uP_running: verso il decollo di nuove filiere agro-energetiche” saluti Potito Belgioioso, Commissario straordinario Ente Fiera di Foggia Milena Sinigaglia, Presidente DARe Puglia Agostino Sevi,Dipartimento Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente -Università di Foggia Luigi Miele, Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia interventi Francesca Volpe,DARe Massimo Monteleone,Università di Foggia Antonio Baselice,Agritoppi SRLS Ivo Montedoro,ABC –Associazioni Biomasse di Capitanata Giuseppe Lippolis,Ripartrak Michele Schiraldi,Schiraldi Cereali srl Giuseppe Lentini,Intechno Energy coordinamento Giovanni Tamburrano,Giornalista L’informatore Agrario conclusioni Leonardo di Gioia, Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia



LUNEDÌ 1 MAGGIO 2017



dalle 9.30 alle 12.30 edalle 17.00 alle 20.00 - PADIGLIONE NUOVO, Area Masserie Didattiche Laboratori didattici“Impariamo facendo”a cura della rete delle Masserie Didattiche di Puglia



30 APRILE 2017 1 MAGGIO 2017



ore11.00 – PADIGLIONE NUOVO -Area Convegni, Sala B Workshop “Multifunzionalità: una risorsa per l’agricoltura” interventi Nicola De Vita,Gabriele Radatti, Marino Donato, Luigi Leone, (accreditamento Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Foggia)



ore18.00 – PALAZZO UFFICI, Sala Consiglio Conferenza “L'acqua immuno-bio-attiva per ripristinare le naturali bio-funzionalità nei terreni agricoli e negli animali da allevamento" intervento Ivan Dus, Nero H2O



dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00 - PADIGLIONE NUOVO, Area Masserie Didattiche Laboratori didattici“Impariamo facendo”a cura della rete delle Masserie Didattiche di Puglia

(gelormini@affaritaliani.it)