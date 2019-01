Filippo Melchiorre “CI SIAMO!” Primarie e candidatura a Sindaco

Le radici non si rinnegano, anzi ci si ancora con rinnovato spirito di appartenenza, per rendere più solido e più stabile il percorso verso un futuro da leader: non solo dei propri sostenitori, ma quello auspicato dell’intera città di Bari.

Questo il senso del “corale” e “sonoro” CI SIAMO! Professato e ripetuto da una sala gremita da amici e supporter di Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia), in occasione del lancio delle Primarie del 17 febbraio, per la candidatura a sindaco di Bari per il centrodestra.

Incontro utile anche per la raccolta delle firme necessarie (a fine incontro se ne conteranno 450) a formalizzare la candidatura proposta e strutturata su "Cinque temi per il futuro della città" e uno slogan "semplice", che coinvolge i sostenitori del candidato e ne consolida il rapporto di antica data.

"Mi rivolgo a quei cittadini per bene - ha sottolineato Melchiorre - che ogni mattina si svegliano pronti per una nuova battaglia in cerca di un lavoro, di servizi sociali efficienti, di assistenza alle fasce deboli, di una città attenta ai loro bisogni, di cultura per tutti, di solidarietà. Alla città si presenta una grande occasione e il mio auspicio è che questo esperimento politico, nuovo per il centrodestra, si svolga in maniera trasparente, corretta, leale e che tutti possano competere ad armi pari. Certo, che lealtà, coerenza e trasparenza possano proseguire anche all'indomani del 17 febbraio".

Introdotto da Marcello Gemmato, deputato pugliese, Filippo Melchiorre a Villa Romanazzi Carducci ha dato il via al percorso di avvicinamento alle Primarie del centrodestra barese, che lo vedono impegnato per Fratelli d’Italia insieme a Fabio Romito della Lega, Davide Bellomo per Direzione Italia e Pasquale Di Rella, che corre con il sostegno di Forza Italia e altre tre liste civiche.

"Abbiamo stilato un programma per la città - ha detto Melchiorre - sintetizzato in 5 punti prioritari all'interno di una visione strategica di intervento e di una cornice di valori umani che devono necessariamente guidare l'attività di un governo ad ogni livello".

“La città di Bari - ha quindi aggiunto - presenta problematiche che vanno affrontate dentro una visione strategica di intervento e di governo. Non è più possibile amministrare una delle più importanti città del Sud senza una cornice di temi e di valori che orientino l’attività di governo. I valori della Persona, come spesso richiamati a più riprese, sono quelli della vita, dell’ambiente, del civismo, del lavoro, della sicurezza, dell’identità, della solidarietà, della cultura, dell’istruzione e della formazione, delle istituzioni, della tradizione, delle regole e delle leggi. Il mix positivo di questi valori può garantire il diritto alla libertà”.

“Pertanto, come candidato alle Primarie del Centro-Destra - ha puntualizzato Melchiorre - ho deciso di aprire la mia campagna con 5 grandi temi sui quali portare il mio contributo al futuro governo di Bari: la Sicurezza; il Lavoro; il Co-working diffuso; gli Anziani e i Giovani; San Nicola. Ogni tema è fondamentale per ridare fiato al civismo e all’economia cittadina, per costruire identità e coesione nelle diversità presenti a Bari".

“Ripartire dalla centralità della persona – ha ribadito Filippo Melchiorre - perché noi viviamo attualmente in una città non città, in una comunità non comunità. La persona, con le sue debolezze, non viene più presa in considerazione, non ci si guarda più negli occhi, non si considerano più le relazioni. Il mio sogno è ricreare una città più gentile, più vicina a quello che succedeva prima e che i sociologi definiscono "sussidiarietà orizzontale". Ognuno deve sentirsi parte di una comunità: solo così sono convinto che questa città possa rinascere, partendo dalle persone”.

