Fitto: 'Emiliano furbacchione, ma centrodestra resta unito'

In una nota diffusa, il co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto, rispondendo alle ipotesi di candidatura alle prossime elezioni regionali, dichiara: “Emiliano è un furbacchione. Ha capito che non solo fra i pugliesi, ma anche nel centrosinistra tira una brutta aria per lui e allora, non sapendo come gestire la palla nel suo campo, pensa bene di gettarla nel campo avverso, sperando di creare confusione e divisione. Non ci riuscirà, perché il centrodestra è unito e lo manderà a casa senza farsi distrarre dai suoi soliti ‘giochetti’.

“Nel frattempo - aggiunge Fitto - negli ultimi mesi, che mancano per chiudere la legislatura, più che a giochi politici e tattici che riguardano solo il suo futuro personale, pensi meglio ai gravi problemi della Puglia frutto dei guai della sua gestione. Ci sono disastri che meritano almeno un rimedio immediato, penso alla Xylella, ma in genere all’Agricoltura, ai Trasporti, alla Sanità, ai Rifiuti… sono 15 anni che i pugliesi aspettano "inutilmente" la Puglia migliore promessa!"

“Per quello che mi riguarda - conclude Fitto - ribadisco per l’ennesima volta che sosterrò con lealtà e con il massimo impegno il candidato unitario che sarà scelto dalla coalizione”.

(gelormini@affaritaliani.it)