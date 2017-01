Foggia, ARCAT Alcolisti in trattamento a Congresso

Sabato 28 gennaio, presso la sala del Tribunale della Dogana, in piazza XX Settembre a Foggia, per la durata dell’intera giornata, si incontreranno le Famiglie dei Club Alcologici Territoriali della Puglia convocati per il loro secondo Congresso, in occasione dei 30 anni dalla fondazione della loro Associazione Regionale, “l’ARCAT Puglia”.





“Dai Club degli Alcolisti in Trattamento all’Ecologia Sociale” è il titolo dato alla manifestazione, infatti esperti e famiglie discuteranno del percorso associativo, ma anche del cambiamento avvenuto nella metodologia (la Metodologia Hudolin) che ispira l’intero movimento dei CAT.

Un percorso che ha visto, nel corso dei ultimi 30 anni, migliaia di famiglie pugliesi transitare dalle riunioni settimanali dei club e risolvere i loro problemi legati al consumo di bevande alcoliche (quello che un tempo veniva definito come alcolismo).

A discutere di tali problematiche oltre alle famiglie vi saranno i rappresentati del movimento a loro vicino degli Alcolisti Anonimi (gli ispiratori del Self Help tanto noto negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone) nonché autorevoli rappresentanti del mondo dei servizi pubblici e del volontariato sociale della Puglia e delle Regioni vicine (Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo).





Tutti assieme determinati e desiderosi di migliorare ogni possibile collaborazione, allo scopo di mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà ogni potenziale risorsa del territorio pur di migliorare la vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi.

"Chi ha problemi di alcool - segnala Giovanni Aquilino presidente dell'ARCAT Puglia - mediamente assomma anche disagi di altro genere, come il consumo di “droghe illegali”, il gioco d’azzardo e altri disturbi comportamentali, che genericamente vengono definiti come “disturbi compulsivi”, per cui anche di questo si avrà modo di discutere durante il Congresso".





La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Foggia nonchè quello della Fondazione Banca del Monte e del Centro di Pedagogia delle Scienze della Salute della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia.

L’Inizio dei lavori è fissato per le ore 10,00 al fine di agevolare l’arrivo delle famiglie dalle province della Terra di Bari e del Salento.