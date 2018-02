Foggia, genitore rompe il naso a vice-preside che rimprovera il figlio

E’ successo nella Scuola Media Murialdo di Foggia, il vice preside è stato aggredito e colpito dal genitore di uno studente, riportando una lesione del setto nasale e traumi all’addome. Secondo quanto riferito dai testimoni alla polizia, l’uomo si sarebbe scagliato contro il professor Pasquale Diana solo perché questi il giorno prima aveva rimproverato il figlio.





Al vicepreside è subito giunta la solidarietà dei colleghi: "Il barbaro pestaggio di cui è rimasto oggi vittima il collega - scrivono in una lettera aperta - rende evidente i rischi costanti cui è esposta la nostra categoria, impegnata sempre e su più fronti nel suo difficile compito educativo, costretta a supplire spesso alle carenze del contesto familiare e sociale di riferimento".

“Ci preme sottolineare - prosegue la lettera - come sia inammissibile che un docente possa essere aggredito da un genitore, sul luogo di lavoro, di fronte ad altri genitori e cosa ancora più grave ad alunni cui il solo assistere ad episodi di violenza può causare effetti traumatici. È accaduto ciò che non sarebbe mai dovuto accadere".





E’ quanto ha ribadito anche il ministro Valeria Fedeli: "Sconvolge pensare che un genitore possa entrare in una scuola e compiere atti simili. Sono fatti che danneggiano profondamente il rapporto scuola-famiglia, che interrompono bruscamente la corresponsabilità educativa e che vanno condannati con forza”.

Lo stesso ministro Fedeli ha poi chiamato il professore Diana, per esprimergli la sua solidarietà: “La violenza fisica o verbale non è mai tollerabile. E lo è ancor meno quando si verifica all’interno di una scuola - ha dichiarato Fedeli - condanniamo quanto accaduto a Foggia e continueremo a lavorare per rimettere la scuola al centro del processo di crescita civile dell’Italia".





"Il pestaggio del carabiniere, durante la manifestazione dei centri sociali di Piacenza, e l'aggressione del vice preside, da parte di un genitore nella scuola di Foggia, rappresentano due facce della stessa medaglia", ha detto Piero Liuzzi, capogruppo Noi con l'Italia in commissione Istruzione e cultura di Palazzo Madama.

"Essi costituiscono il travalicamento dei limiti della civile convivenza - ha aggiunto Liuzzi - con la mortificazione dei ruoli istituzionali ed il vilipendio dell'idea di Stato, ovvero di Nazione che dovrebbe riconoscersi comunità coesa davanti alle emergenze collettive".





"Pertanto - aggiunge il parlamentare pugliese - dovremmo preoccuparci dello smarrimento dell'orizzonte e della perdita di equilibrio nell'esercizio dei compiti assegnati a ciascuno di noi, cittadini e uomini e donne nei ruoli istituzionali, dalla Costituzione ed evitare ogni forma di strumentalizzazione, di becero tornaconto elettorale intravvedendo la stella polare della democrazia che tutti salvaguardia dalle prevaricazioni e tutti tutela dalla dittatura delle minoranze, dei facinorosi, dei violenti e degli agitatori di popolo".

"Alla scuola, in particolare - conclude Liuzzi - va indirizzata la nostra attenzione, il premuroso interesse delle famiglie, delle pubbliche amministrazioni e dei corpi sociali dello stato affinché resti luogo virtuoso di apprendimento, di educazione civica, laboratorio di esperienze innovative e custode della memoria del Paese".





"La violenza con cui il genitore di uno studente di prima media ha aggredito il vicepreside della scuola Murialdo di Foggia è inquietante", ha dichiarato in una nota Luigi d'Ambrosio Lettieri (NcI), "Al docente tutta la mia vicinanza. In questa brutta vicenda trovo rassicurante il fatto che tante famiglie abbiano mostrato la loro solidarietà al professore, ma soprattutto che lo abbiano fatto gli stessi studenti, inviandogli messaggi di affetto. Un bel segnale, positivo e carico di significato".

"I nostri ragazzi - ha proseguito Lettieri - sono la nostra speranza. Nel loro interesse, scuola e famiglia devono trovare percorsi comuni e capacità di comunicare".