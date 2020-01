PugliaItalia

Giovedì, 16 gennaio 2020 - 08:58:00 Foggia è guerra continua. Ancora un ordigno per i Vigilante Non si fermano le reazioni della malavita alla ‘mobilitazione’ contro le mafie di Foggia. La bomba contro un centro per anziani di proprietà del Grp. 'Santità+'

Le reazioni della malavita alla ‘mobilitazione’ contro le mafie organizzata di Libera a Foggia, qualche giorno fa, continuano a far sentire il loro ‘boato’ nel capoluogo dauno, che da tempo è letteralmente una città sotto assedio. La notte scorsa l’ennesimo episodio: un ordigno rudimentale - a detta delle forze dell’ordine - è stato fatto esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo “Sanità più”. La bomba è esplosa mentre all’interno del centro era al lavoro un’addetta alle pulizie, che è rimasta illesa ed ha dato l’allarme. L’esplosione ha provocato danni esterni alla struttura, danneggiando alcune automobili in sosta. “Abbiamo sentito un forte boato e un rumore di vetri rotti, io abito di fronte”, dichiarano alcuni residenti di via Vincenzo Acquaviva, “Abbiamo sentito un rumore fortissimo, poi si sono rotti i vetri della scalinata. A Foggia stiamo in guerra”. Oggi sarà a Foggia per una serie di incontri già programmati, Annapaola Porzio, la Commissaria straordinaria del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Pare certo che il fatto sia strettamente legato al precedente del 3 gennaio scorso, quando un’altra bomba era stata fatta esplodere sotto l’auto di Cristian Vigilante, testimone in un’inchiesta della Dda contro la mafia foggiana, e responsabile delle risorse umane della residenza sanitaria assistenziale (Rsa). “È chiaro che questo è un seguito alla bomba della scorsa volta”, ha detto Vigilante, arrivato sul posto con il fratello Luca, anche lui dirigente nello stesso gruppo sanitario ed attualmente trasferito sotto copertura dalla Polizia di Stato in un luogo sicuro. (gelormini@affaritaliani.it)