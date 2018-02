Foggia, il vicepreside aggredito: 'Non ho reagito per dare esempio'

“Perché non ho reagito? Perché avevo gli occhi del figlio di chi mi stava aggredendo e dei miei ragazzi addosso. Noi abbiamo fatto tante lezioni sul rispetto delle regole e sul linguaggio non violento, reagendo avrei annullato tutto quello che avevo cercato di insegnare loro e non me lo sarei mai perdonato”.





Pasquale Diana, il vicepreside della Scuila Media "S. Murialdo" - Foggia, colpito sabato scorso alla testa e all’addome da pugni dati dal genitore di un alunno rimproverato il giorno prima, ha risposto all’Ansa sul perché è rimasto fermo, subendo l'aggressione, senza reagire alla violenza.

“Il genitore di quel ragazzo si è fatto spazio - ha spegato Diana - io stavo entrando in classe, mi ha raggiunto e mi è venuto addosso. Perché invece di tutto questo - chiede il docente - non mi ha chiesto di parlare?”





Il professor Pasquale Diana ha fretta di tornare scuola, “anche domani”, ribadisce, ma è in convalescenza: “Ho il dovere di spiegare ai ragazzi quello che è successo. E’ necessario - sottolinea - che io mi incontri con loro al più presto”.

“La nostra scuola è in prima linea nelle battaglie contro il bullismo e la violenza - prosegue Diana - sabato prossimo, ad esempio, a scuola era già previsto un incontro con il procuratore. Noi - conclude - siamo molto attenti a questi temi e questo episodio di violenza davanti ai ragazzi non doveva proprio avvenire”.

