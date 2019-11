Foggia, scoppia un ordigno: l'avviso al ristorante arriva 'forte e chiaro'

Foggia si conferma terra di nessuno. Questa volta non si può dire che l’avvertimento o il monito non sia arrivato “forte e chiaro”!

Un boato così violento da esser sentito in tutta la città. L'ordigno è stato piazzato e fatto esplodere, la scorsa notte, davanti alla saracinesca del ristorante/friggitoria “Poseidon Sea Food”, nel cuore del centro storico di Foggia.

La deflagrazione ha sventrato la saracinesca e causato non pochi danni all'interno del locale. Vigili del fuoco e Polizia scientifica sono ancora al lavoro per i rilievi del caso e per l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del locale.

A causa dell’esplosione un pezzo del marciapiede antistante il ristorante è stato divelto, e sono andati in frantumi i vetri di una decina di abitazioni adiacenti. Persino una donna, 67enne, è rimasta ferita lievemente all’occhio da alcune schegge dei vetri delle finestre della sua abitazione rotti dall’esplosione.

La paura naturalmente fa 90 e i titolari confermano: “Non abbiamo mai ricevuto minacce. Non sappiamo chi possa aver fatto tutto questo. Ora attendiamo solo di poter visionare i filmati delle telecamere di sicurezza del locale”.

Da tempo Il capoluogo dauno è sotto osservazione. La situazione nell'Alta Puglia resta complessa e preoccupante. Solo poche settimane fa, uno dopo l'altro, sono stati sciolti per condizionamenti mafiosi i Comuni di Cerignola e di Manfredonia. E sul Gargano non è che si stia più tranquilli!

