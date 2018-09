Foggia, stop alla banda delle tabaccherie - 6 arresti

Sgominata banda di criminali che terrorizzava le tabaccherie di Foggia, 6 arresti La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 6 soggetti, componenti di una banda criminale che il 25 settembre scorso aveva fatto irruzione all´interno di una tabaccheria innescando una violenta colluttazione con i due titolari e causando ad uno di loro lesioni.

I malviventi si erano poi allontanati a bordo di un´autovettura rubata. Nel frattempo, i poliziotti stavano pedinando un altro veicolo, con a bordo due noti pregiudicati, in quanto forte era il sospetto che tale auto avesse come finalità il recupero dei 4 complici.

Dopo un breve inseguimento, i pregiudicati, che addirittura tentavano di investire uno degli agenti, venivano bloccati e all´interno dell´abitacolo veniva rinvenuta una ricetrasmittente, mentre sul cellulare di uno dei soggetti, pervenivano numerose telefonate da due diverse utenze risultate da accertamenti successivi in uso a due dei 4 complici che avevano perpetrato la rapina.

I poliziotti decidevano quindi di salire sull´autovettura dei 2 malviventi per recarsi nel luogo ove la stessa aveva inizialmente sostato, ritendendo che quello fosse il punto concordato per il recupero dei restanti membri della banda. Ed infatti, i 4 malviventi, usciti da un sentiero, tentavano di salire sull´auto. Venivano prontamente bloccati, arrestati e condotti presso la locale Casa Circondariale. Sequestrati la pistola utilizzata per la rapina, le radiotrasmittenti e vari passamontagna. fonte Polizia